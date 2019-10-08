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Экономика

Стало известно, сколько зарабатывают в месяц московские таксисты

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Стало известно, сколько зарабатывают в месяц московские таксисты

Москва, 8 октября. Стало известно, сколько зарабатывают таксисты в Москве. Исследование рынка такси в столице и других российских городах провел аналитический центр при правительстве РФ.

Согласно представленным данным, в минувшем году объем рынка такси в РФ в денежном эквиваленте составил 671 млрд рублей. В этом году он может достигнуть 709 млрд рублей. Доходы водителей тоже показывают рост, особенно в городах-миллионниках. Так, в Москве и Петербурге в 2019 году заработок таксистов в среднем составил около 83 тыс. рублей в месяц, а других мегаполисах — 74 тыс. рублей.

В центре также полагают, что в этом году число таксистов увеличится до 600 тысяч. При этом они обратили внимание и на рост нелегального рынка такси. Сейчас он составляет не менее 12% от общего объема рынка. Как уточняет телеканал 360, некоторые недобросовестные компании уходят от налогов, оформляя водителей как ИП и таким образом уходят от налогов. К примеру, в Калмыкии таксистов-ИП почти в три раза больше, чем выданных лицензий. К счастью, 60% сегмента рынка все-таки занимают легальные перевозчики. 27% из них приходится на долю «Яндекс. Такси», на втором месте — сервис «Везет», а на третьем — перевозчик «Максим».

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