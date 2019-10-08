Россия и Турция подписали соглашение о расчетах в нацвалютах

Москва, 8 октября. Россия и Турция подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах, сообщила пресс-служба российского Минфина. Договор подписали главы финансовых министерств России и Турции Антон Силуанов и Берат Албайрак.

Согласно заявлению Минфина РФ, подписанное соглашение направлено на увеличение и постепенный переход к использованию рубля и лиры при расчетах между Москвой и Анкарой. Также одной из главных целей документа является формирование соответствующей инфраструктуры финансового рынка и повышение привлекательности нацвалют для компаний.

В сообщении указывается, что соглашение — важный шаг для дальнейшего расширения и развития взаимовыгодного и равноправного торгово-экономического сотрудничества между РФ и Турцией.