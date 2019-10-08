Работу комплекса РЭБ «Палантин-К» впервые показали на видео

Санкт-Петербург, 8 октября. Специалисты войск радиоэлектронной борьбы Гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) впервые показали работу комплекса РЭБ «Палантин-К». В рамках учений, состоявшихся на полигоне «Лужский» в Ленинградской области, военные продемонстрировали возможности техники при борьбе с беспилотными летальными аппаратами «противника».

Специалисты развернули комплекс в течение получаса и приступили к обнаружению, сопровождению и блокированию каналов связи. В ходе учений условный противник запустил в лесу дрон с прикрепленной к нему взрывчаткой. Специалисты определили тип сигнала БПЛА, а также установили, где именно находится оператор квадрокоптера. По команде сигнал подавили при помощи комплекса «Палантин-К». Видео с учений опубликовал телеканал «Звезда».

Кроме того, на полигоне состоялась сдача контрольной проверки подразделениями радиоэлектронной борьбы и танковыми батальонами. К проверке привлекли свыше 150 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также около 600 военнослужащих Гвардейской общевойсковой армии ЗВО.

Мобильный комплекс РЭБ «Палантин» предназначен для подавления как существующих, так и перспективных систем радиосвязи противника. Также техника применяется в радиоэлектронной разведке. «Палантин» позволяет полностью лишить противника сотовой и трекинговой связи. На вооружение армии ЗВО первый такой комплекс поступил в апреле 2019 года.