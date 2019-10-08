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Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела «Нового величия» Ребровскому

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Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела «Нового величия» Ребровскому

Москва, 8 октября. Мосгорсуд отменил приговор одному из фигурантов дела «Нового величия» Павлу Ребровскому. Его выпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

«Приговор Люблинского суда Москвы отменить, направить дело в суд на новое рассмотрение», — заявила судья Наталия Симагина.

Об отмене приговора одному из фигурантов дела ходатайствовал прокурор. Слушания проходили в закрытом режиме, после чего было публично оглашено решение суда.

Ранее Люблинский суд приговорил Ребровского к 2,5 года заключения. Ребровский заключил сделку со следствием и признал вину, однако позже отказался от показаний, заявив о давлении.

Напомним, десять участников экстремистской организации «Новое величие» были арестованы в марте 2018 года в Москве. Первый приговор по делу был вынесен в марте текущего года.

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Источник: РИА Новости
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