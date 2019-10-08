Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти переехал в новое здание. ФАН-ТВ

В Северной столице состоялось открытие нового здания Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области на улице Смольного, дом 7.

Новое помещение гораздо больше по площади и намного комфортнее. Здание ввели в эксплуатацию 30 августа, а переезд начался с начала сентября. Главный холл облицован песчаником и гранитом. Коридоры второго и третьего этажей оборудованы жидкокристаллическими экранами с информацией о заседаниях. 50 залов оборудованы аудиозаписью и микрофонами, а также возможностью выводить электронные документы на экран во время заседания.

«Стало гораздо просторнее. Предыдущее здание было порядка 8 тысяч квадратных метров, сейчас 32, и за счет увеличения площади, увеличилось пространство для работы представителей лиц, участвующих в деле, которые могут ожидать своей очереди в более комфортных условиях. Потому что суд у нас очень большой и загруженный», — говорит Ангелина Казакова, помощник судьи.

«Допустим, если приносили стороны заседания документы на бумажном носителе, это приносилось судье на стол, все стороны вокруг обозревали, и никаким образом никаких электронных документов не выводилось. Зал судебного заседания оборудован аудиозаписью, у каждой стороны имеется аудиозапись, микрофончики, регулируется микрофон со стороны судьи, специальная есть аппаратура у секретаря судебного заседания, с помощью которого он включает, отключает микрофоны у сторон. Ведет аудиозапись, которая сразу регистрируется и записывается», — рассказывает Лариса Буткевич, заместитель председателя Арбитражного суда.

Напомним, ранее здание Арбитражного суда располагалось на Суворовском проспекте, дом 50/52. Площадь предыдущего помещения составляла около 8 тысяч квадратных метров. Теперь правосудие будет вершиться на площади в 32 тысячи.

Здание начали проектировать в 2008 году, с ноября 2011 года началось его строительство.