На форуме Немцова западные эксперты обучат оппозицию новым приемам антироссийской пропаганды

В Варшаве в среду, 9 октября, пройдет очередной ежегодный Форум Бориса Немцова. Главной темой на этот раз станет страх, который, по мнению организаторов, царит внутри и вокруг России. Даже официальная тема встречи — «Стратегии против страха в России и за ее пределами» — безапелляционно заявляет, что страна живет в ужасе. Его Запад намерен использовать для вмешательства во внутреннюю политику России через лидеров оппозиции.

Что интересно, организаторами лекций «о страхе в России» выступили организации, к самой России никак не относящиеся, — Фонд Бориса Немцова, Германия; Фонд Фридриха Науманна, Германия; ВОТ-Фонд, Польша. При сотрудничестве с МИД Польши, посольств Великобритании и Чехии в Польше, Фонда польско-немецкого сотрудничества и польской ассоциации «За свободную Россию». Как видно, ни одна российская НКО за организацию форума не отвечает.

Основные дискуссии состоятся во второй день мероприятия, 10 октября, в них примут участие более трех десятков спикеров. Предсказуемо, хоть какое-то отношение к России будут иметь лишь некоторые из них, но именно они будут рассказывать собравшимся об «ужасах жизни» в чужой для них стране.

О России ничего не знаем, но расскажем

Так, тему «Управление посредством страха: куда движется Россия?» постарается раскрыть молодой политолог и аспирант Королевского колледжа Лондона Свен Герст. Неимоверных знаний о стране он набрался во время месячного пребывания в Санкт-Петербурге и теперь готов поделиться ими с собравшимися.

Оппонировать ему будет не менее «осведомленный» гражданин Великобритании Владимир Кара-Мурза, большую часть времени проживающий в кабинетах правительства США. Особенно усердно он занимается попытками обелить самых агрессивных западных русофобов и помогает составить санкционные списки для США в отношении России.

«Непримиримый враг России», «главный русофоб Америки» и проч. Все это, разумеется, ложь. Маккейн никогда не был врагом России», — пытался оправдать скандального сенатора Кара-Мурза.

Компанию им составят журналист откровенно русофобской «Газеты Выборча» и представитель британского Королевского института международных отношений.

«Мирная» агрессия

О том, как поступать Европе, чтобы не бояться России, расскажет, например, американский посол Даниэль Фрид. Он известен своим участием в составлении санкционных списков, агрессивной позицией в вопросе российско-украинских отношений. Что интересно, в 2008 году он также выступал за массовые поставки вооружений грузинской армии, предпринявшей безуспешную попытку вторжения в Южную Осетию, находившуюся под защитой российских миротворцев.

Маловероятно, что советы этого «ястреба» действительно могут снизить градус напряженности в российско-европейских отношениях. Более того, стараниями именно таких иностранных деятелей в мире и насаждается тот самый страх перед Россией.

«Мы могли ввести санкции против Владимира Путина», — такую идею однажды выдвинул «миротворец» Фрид.

Параноидальная оппозиция

Еще одним интересным гостем форума станет Владимир Милов. В списках он значится простым экономистом, и нигде не указано, что он является членом команды Алексея Навального, который также примет участие в форуме. Но самое интересное, что в оппозиционной среде активист слывет тираном и параноиком, который регулярно обвиняет своих оппонентов в работе на ФСБ. Именно из-за этого в свое время развалилась его партия «Демократический выбор». Как рассказывал член правления партии Игорь Драндин, за три года руководства от Милова сбежали практически все сторонники. Он требовал от соратников абсолютного подчинения, а в случае малейших разногласий сразу начинал обвинять оппонента в продажности и работе на спецслужбы.

«Или ты ему лоялен на 100%, или ты предатель», — так характеризовал Милова его зам Драндин.

Так что и этот спикер вряд ли сможет внести какие-либо конструктивные предложения по реальному налаживанию отношений между Западом и Россией. Скорее стоит ожидать, что на форуме он закатит новый скандал, пытаясь разоблачить в собравшихся «агентов Кремля».

Страх как оружие

Таким образом, форум Немцова организован структурами, не связанными с РФ. Спикерами же выступят люди, либо не имеющие отношения к России, либо являющиеся закостенелыми русофобами и параноиками. В случае с ними действительно уместно говорить о жизни в страхе, вот только он нагнетается искусственно.

С помощью организации подобных форумов Запад формирует информационную повестку в среде российских оппозиционных лидеров. Как уже упоминалось, мероприятие посетят Алексей Навальный, Владимир Милов, Владимир Кара-Мурза, также приедут менее влиятельные представители либералов — Сергей Бойко, Юлия Галямина и Сергей Петров. Все вместе они подробно обсудят, как и чего должен бояться рядовой оппозиционер и любой гражданин в России.

По приезде домой они примутся распространять «страшную» повестку форума уже среди своих подчиненных, те, в свою очередь, ретранслируют полученный из-за границы посыл в низ оппозиционной пирамиды. Очевидно, что представители несистемной оппозиции прекрасно понимают абсурдность этих «страхов», но их простые сторонники привыкли принимать на веру все, что им говорят.

Именно эти ужасы, продуманные в западных институтах и аналитических центрах, российские либеральные лидеры используют для манипуляций своей целевой аудиторией — организации акций, беспорядков и провокаций. А мероприятия, подобные форуму Немцова, являются теми площадками, через которые «страхи» ретранслируются на российскую оппозицию. Такую практику можно расценивать лишь как вмешательство Запада в дела России. Впрочем, в случае с предстоящим форумом никто и не скрывает своей причастности.