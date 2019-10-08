Пушков назвал условие участия США в урегулировании кризиса на Украине

Москва, 8 октября. Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на идею президента Белоруссии Александра Лукашенко привлечь США к урегулированию украинского конфликта.

Пушков назвал предложение Лукашенко «интересной мыслью», напомнив, что ранее подобную идею озвучивал президент Украины Владимир Зеленский. При этом к настоящему моменту американская сторона не проявила интереса к данной инициативе.

Сенатор также добавил, что украинский конфликт интересует главу Белого дома только тем, что с его помощью он может «ослабить» бывшего вице-президента США Джо Байдена, который является основным конкурентом Трампа на президентских выборах в 2020 году.

Пушков также добавил, что привлечение США к урегулированию украинского кризиса могло бы способствовать стабилизации ситуации на Украине, однако в последнее время Вашингтон старается дистанцироваться от международных организаций и договоров, которые США прежде всячески поддерживали.

«Вероятно, США могли бы сыграть позитивную роль в решении украинского кризиса, но для этого мы должны видеть какую-то иную политику США, нацеленную на позитивную повестку дня», — сказал Пушков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости привлечь США к урегулированию конфликта на Украине, так как Вашингтон является одним из главных действующих игроков в украинском кризисе.