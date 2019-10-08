Россияне станут свидетелями метеоритного потока утром 9 октября

Москва, 8 октября. Метеоритный поток Дракониды можно будет наблюдать в России утром 9 октября, сообщила директор Московского планетария Фаина Рублева.

По подсчетам специалистов, во время пика потока в небе можно будет увидеть до нескольких сотен метеоров в час. Эксперты уточняют, что такое явление встречается крайне редко.

«Обычно у потока Дракониды наблюдается до 20 вспышек в час, но в 50-х, 80-х, и 90-х годах бывали случаи, когда несколько сотен», — приводит слова Рублевой РИА Новости.

Она также отметила, что у предстоящего явления есть интересная особенность: пролетающие метеоры не будут одинакового цвета, поэтому среди них можно будет увидеть желтоватые и красноватые.

При этом Рублева предупредила, что потенциальным наблюдателям метеоритного потока следует запастись терпением. Она пояснила, что не стоит ждать того, что небесные тела начнут появляться сразу при взгляде вверх. Эксперт констатировала, что первая «падающая звезда» может показаться через час после начала наблюдений. Пик метеоритного потока ожидается лишь под утро 9 октября.

Директор Московского планетария советует наблюдать явление за пределами города. Она добавила, что лучше всего смотреть на метеоры, если лечь на землю и смотреть в область, откуда они появляются. В случае с Драконидами это будет область между Большой и Малой Медведицей.

Предстоящую ночь она назвала благоприятной для наблюдений, так как Луна на данный момент находится в фазе новолуния и светит слабо.