Роберта Паттинсона номинируют на «Оскар» за фильм «Маяк»

Лос-Анджелес, 8 октября. Британского актера Роберта Паттинсона номинируют на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» за психологический хоррор «Маяк».

Как сообщает NME, премьера фильма режиссера Роберта Эггерса состоялась на Каннском кинофестивале 19 мая 2019 года в рамках программы «Двухнедельник режиссеров». Картина получила награду Международной федерации кинопрессы.

Главными героями киноленты стали два смотрителя маяка, которые живут в одиночестве на острове. События разворачиваются в конце XIX века. Коллега Паттинсона по фильму Уиллем Дефо будет претендовать на звание «лучшего актера второго плана». В России фильм выйдет в прокат в январе 2020 года.

Рассказывая о работе над фильмом, Паттинсон признался, что его пугало сотрудничество с Дефо, актер привносил в работу «сумасшедшинку».

«Я знал, что он привнесет в нашу работу какую-то сумасшедшинку и осознавал, что у него много анархистской энергии», — рассказал Паттинсон.

Ранее сообщалось, что Паттинсона утвердили на роль Бэтмена. Новый фильм, который, как ожидается, станет частью трилогии, расскажет о молодых годах миллиардера Брюса Уэйна, который только пробует себя в роли защитника Готэма.

Паттинсон играл в фильмах «Гарри Поттер и Кубок огня» (Седрик Диггори) и «Воды слонам!». Однако настоящую популярность ему принесла главная роль в серии фильмов «Сумерки».