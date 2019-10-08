Манукян анонсирует расследование о ставшей бомжом в США певице из России Эмили Замурке

Вот уже неделю история бездомной россиянки Эмили Замурки не сходит с полос мировых СМИ. Напомним, 52-летняя Эмили Замурка — профессиональный музыкант, которая 28 лет назад эмигрировала из России в США, где постепенно, вследствие жизненных неудач, скатилась чуть ли не на самое дно, пока ее судьбу не изменил счастливый случай.

Став в одночасье звездой в США, Эмили прямо из подземки сегодня перешла в разряд топ-персон в медиа. Женщина уже дала первый официальный концерт, получила за него 700 долларов, и американский продюсер готов заключить с ней первый профессиональный контракт.

О прошлом певицы известно немного. Эмили Замурка перебралась из России в США в 1992 году, серьезно болела, много денег уходило на лечение, преподавала детям музыку, затем ей сломали скрипку, и она лишилась средств к существованию. Как результат — Эмили в 2016 году оказалась на улице и последние три года была бездомной. Затем ее, исполняющую оперную арию в метро Лос-Анжелеса, снял на видео полицейский, ролик был размещен на официальном Twitter-аккаунте полиции. Видео стало вирусным, женщину прозвали «Сопрано из метро» и начали для нее сбор средств. Так к Эмили Замурке пришла всемирная слава.

4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices...sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX — LAPD HQ (@LAPDHQ) September 27, 2019

Однако что же происходило с Эмили с 1967 по 1992 годы в России? Почему она покинула страну? Как складывалась ее жизнь до отъезда в США? Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян решил раскопать тайны российского прошлого Эмили Замурки. Результатами своего расследования он делится с Федеральным агентством новостей.

Кто такая Эмили Замурка

Согласитесь, немного странно звучит «бездомная россиянка Эмили Замурка». Что мы на сегодня знаем о ней? Все, что нам известно, — только со слов самой Эмили и бездомных, которые ее окружают в Лос-Анжелесе.

Однако она пока ни разу не рассказала никаких подробностей о своей жизни в России. В ее единственном пока интервью российским медиа не прозвучало ни слова о ее прошлой жизни. Ей есть что скрывать? Или она пытается просто вычеркнуть свою жизнь в России из памяти? Задавшись этими вопросами, я начал свое блогерское расследование.

Жизнь как кино

На данный момент у меня на руках есть практически вся хронология прошлой жизни Эмили. В моем расследовании мне помог его величество случай. И да, она действительно родилась в России: на меня вышли люди, которые смогли доказать, что знают все о российском прошлом Замурки.

Могу с уверенностью сказать: не только жизнь и неожиданный взлет Эмили в США имеют интересный подтекст, но и ее жизнь в России до 1992 года тоже. Если однажды жизнь Замурки будет экранизирована, фильм несомненно станет блокбастером, а книга по мотивам ее жизни — бестселлером.

Результаты расследования

В ближайшие дни я буду готов познакомить читателей ФАН с результатами своего расследования. Готовится к публикации интервью человека, который все знает о детстве и юности Эмили Замурки в России. У нас состоялась получасовая эмоциональная беседа: слезы подступают, когда узнаешь историю жизни Эмили, настолько необычна судьба этой женщины.

Все подробности читатели ФАН узнают в ближайшее время: ждать осталось недолго.