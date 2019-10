Манукян анонсирует расследование о ставшей бомжом в США певице из России Эмили Замурке

Вот уже неделю история бездомной россиянки Эмили Замурки не сходит с полос мировых СМИ. Напомним, 52-летняя Эмили Замурка — профессиональный музыкант, которая 28 лет назад эмигрировала из России в США, где постепенно, вследствие жизненных неудач, скатилась чуть ли не на самое дно, пока ее судьбу не изменил счастливый случай.

Став в одночасье звездой в США, Эмили прямо из подземки сегодня перешла в разряд топ-персон в медиа. Женщина уже дала первый официальный концерт, получила за него 700 долларов, и американский продюсер готов заключить с ней первый профессиональный контракт.

О прошлом певицы известно немного. Эмили Замурка перебралась из России в США в 1992 году, серьезно болела, много денег уходило на лечение, преподавала детям музыку, затем ей сломали скрипку, и она лишилась средств к существованию. Как результат — Эмили в 2016 году оказалась на улице и последние три года была бездомной. Затем ее, исполняющую оперную арию в метро Лос-Анжелеса, снял на видео полицейский, ролик был размещен на официальном Twitter-аккаунте полиции. Видео стало вирусным, женщину прозвали «Сопрано из метро» и начали для нее сбор средств. Так к Эмили Замурке пришла всемирная слава.

4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices...sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX