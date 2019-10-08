Миссия ООН — АС — ЕС положительно оценила Хартумский процесс в ЦАР

Банги, 8 октября. Миссия Африканского союза (АС), Организации Объединенных Наций (ООН) и Европейского союза (ЕС) положительно оценила ситуацию в Центральноафриканской Республике (ЦАР) после заключения Хартумского соглашения. Об этом сообщает радиостанция Lengo Songo.

По итогам рабочей поездки миссии ООН — АС — ЕС состоялась пресс-конференция, в рамках которой эксперты трех организаций оценили реализацию Хартумского соглашения. В состав миссии высокого уровня вошли: комиссар АС по вопросам мира и безопасности Смаил Шерги, заместитель генсекретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа и глава Европейской службы внешних связей ЕС по Африке Коен Варваеке.

«Миссия положительно оценивает прогресс ЦАР в рамках Хартумского соглашения. Количество инцидентов заметно сократилось по сравнению с прошлым годом, но еще предстоит проделать большую работу», — отметили участники миссии.

На протяжении нескольких лет в ЦАР велась кровопролитная гражданская война. В августе прошлого года при поддержке России и Судана лидеры противоборствующих сторон ЦАР сели за стол переговоров. По итогам переговоров в феврале текущего года было подписано Хартумское соглашение между правительством и лидерами вооруженных группировок.

Представитель России на заседании Совета Безопасности ООН по ЦАР Александр Репкин отметил, что подписание Хартумского соглашения стало важной отправной точкой для дальнейшего урегулирования ситуации в стране.