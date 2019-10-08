В Совфеде объяснили, почему США не должны быть в «нормандском формате»

Присутствие Соединенных Штатов в «нормандской формате» может обострить политическую и военную ситуацию на Украине. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации, сенатор Игорь Морозов.

Европейский состав

«Нормандский формат» должен оставаться в прежнем европейском составе. Об этом РИА Новости заявил член комитета по международным делам Бундестага ФРГ Родерих Кизеветтер, комментируя возможность присоединения к данному формату Соединенных Штатов.

«Я думаю, что это европейский формат и должен остаться европейским», — сказал Кизеветтер, комментируя идею по расширению «нормандского формата» за счет Соединенных Штатов.

Кроме того, он отметил, что в урегулировании гражданского конфликта украинский президент Владимир Зеленский значительно продвинулся.

«Он изменил позицию Украины. И я надеюсь, что Россия также будет... лучше взаимодействовать с Украиной. Мы ожидаем, что обе стороны будут придерживаться соглашения «нормандского формата» так же, как и минского процесса», — добавил собеседник агентства.

Обострение ситуации

Как отметил сенатор Игорь Морозов, «нормандский формат» был сформирован четырьмя странами, которые рассматривали исключительно европейскую проблему — гражданскую войну на Украине.

«Это не Венесуэла, не Эквадор, не Куба, а европейская территория. Поэтому все вопросы, которые связаны с российскими делами, должны решаться в рамках только европейских государств и ответственными международными посредниками, партнерами по переговорам. Вмешательство Соединенных Штатов приводит всегда к обострению политической и военной ситуации. Для Украины достаточно того, что США профинансировали и фактически организовали Майдан — государственный вооруженный переворот. Это единственный случай в Европе в 21 веке», — пояснил Игорь Морозов.

По словам сенатора, поэтому депутаты Бундестага все в деталях понимают. Они знают, к чему может привести участие Соединенных Штатов в переговорах по Украине.

1 октября в Минске прошла очередная встреча контактной группы по урегулированию гражданского конфликта в Донбассе, на которой был поднят вопрос о «формуле Штайнмайера».

«Формула Штайнмайера» состоит из трех пунктов. Первый — проведение выборов в ДНР и ЛНР. Второй — подтверждение демократических выборов со стороны ОБСЕ и вступление в силу закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», но на временной основе. Третий — закрепление особого статуса Донбасса в украинской конституции, передача контроля над границей РФ. Затем уже на постоянной основе вступает особый статус Донбасса.