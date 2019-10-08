В Эстонии лишили ордена экс-сотрудника спецслужбы, обвиненного в шпионаже в пользу РФ

Таллин, 8 октября. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд лишила государственной награды бывшего сотрудника Полиции безопасности страны (КаПо) Владимира Куликова, которого обвинили в разведывательной деятельности, направленной против республики. Об этом сообщили в администрации Кальюлайд.

Куликов уволился из Полиции безопасности Эстонии в 2012 году. Причиной ухода из КаПо стала служебная травма. После увольнения из Полиции безопасности Куликов работал тренером по дзюдо.

За время службы мужчину один раз признавали сотрудником года. Также 9 февраля 1998 года Куликов получил серебряный крест ордена Орлиного креста. Именно этой награды лишила его президент Эстонии.

Когда Куликов уводился, Полиция безопасности предостерегла его от поездки в Россию, однако он все же посетил РФ, где, как утверждает следствие, якобы в ступил в контакт с российскими спецслужбами. 26 марта 2019 года Куликова арестовали, а в сентябре Харьюский уездный суд Эстонии приговорил его к пяти годам лишения свободы за разведывательную деятельность, направленную против Эстонской Республики, а также за создание и поддержание антиэстонских связей. Приговор вступил в силу 4 октября.