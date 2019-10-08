Саратов, 8 октября. Федеральную программу по легализации теневой зарплаты обсудили в Саратове во вторник. Как рассказала заместитель главы ФНС России Светланы Бондарчук, данная проблема актуальна не только для субъектов Приволжского федерального округа, но и для всех российских регионов.

По ее словам, Приволжский федеральный округ является одним из лидеров по уровню экономического развития. Его доля в ВВП России — 15%. По словам Бондарчук, изучение заработной платы позволило сделать вывод, что она снижается не только ниже минимального размера оплаты труда (11 280 рублей в месяц для России), но и ниже прожиточного минимума для субъектов России (в Саратовской области — 8 727 рублей в месяц).

Это объясняется тем, что большая часть дохода выдается россиянам как «серая» зарплата. Как передает телеканал «360», Светлана Бондарчук уточнила, что перед государственными органами стоит задача совместными усилиями переломить этот негативный тренд.

Ранее эксперты агентства РИА Рейтинг рассчитали соотношение средних зарплат и стоимости потребительского набора в 100 городах России.

В ходе исследования зарплаты (за вычетом подоходного налога) были рассчитаны на основе данных Росстата за первое полугодие 2019 года по средним и крупным предприятиям. Стандартный потребительский набор рассчитан на одного человека, проживающего в собственной квартире площадью 28 квадратных метров, в него включены 112 товаров и услуг.

Как пишет «Газета.ru», ФНС рассказала о высоком уровне «серых» зарплат в России.