Украинцы требуют переноса офиса Зеленского в Донбасс

Киев, 8 октября. Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили перенести офис в Донбасс. Петиция с соответствующим требованием опубликована на официальном сайте главы государства.

Автором документа стал Игорь Гончаренко. В петиции уточняется, что офис Зеленского следует расположить на линии отвода войск.

«Требуем срочно перенести офис президента из города Киев в поселок городского типа Золотое в Луганской области», — говорится в петиции.

Гончаренко также сделал важное, как он сам подчеркнул, уточнение: перенос офиса должен быть произведен до отвода Вооруженных сил Украины по так называемой «формуле Штайнмайера». В настоящее время петицию поддержали своими голосами 3508 человек (для рассмотрения президентом документ должен набрать 25 тыс. голосов).

Как сообщалось ранее, 1 октября участники контактной группы в Минске договорились о начале разведения войск в Золотом и Петровском. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, разведение сил должно было начаться 7 октября, но Киев принял решение перенести начало разведения сил в Донбассе. По словам министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, причиной переноса стали «нарушения режима прекращения огня».

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году после госпереворота. Луганская и Донецкая народные республики не признали новые киевские власти и заявили о своей независимости. Тогда правительство пятого президента страны Петра Порошенко начало проводить против ДНР и ЛНР так называемую антитеррористическую операцию.

За время конфликта погибли и пострадали ни в чем не повинные мирные жители. Многие лишись дома и стали беженцами. Новый президент Украины Владимир Зеленский в день инаугурации заявил, что считает своей главной задачей прекращение войны на юго-востоке страны.