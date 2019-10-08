Онколог назвал две возможные причины выписки Заворотнюк из клиники

Москва, 8 октября. Актрису Анастасию Заворотнюк, у которой якобы диагностировали глиобластому, могли выписать из частной клиники по двум причинам, заявил врач-онколог НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Блохина Игорь Долгополов.

Долгополов отметил, что выписка звезды сериала «Моя прекрасная няня» не обязательно говорит об улучшении здоровья. По его словам, если у Заворотнюк действительно диагностировали глиобластому, то у нее в запасе не более двух лет — это средний срок, который живут люди с этой страшной болезнью.

По информации Долгополова, актриса лечится уже долгое время, в том числе и за пределами России.

«Срок жизни пациентов с таким диагнозом от момента его постановки и с лечением — около двух лет, — приводит слова онколога телеканал «Звезда». — Найдя данные о точной дате постановки диагноза и отсчитав около двух лет от нее, вы найдете примерный ответ, почему ее выписали».

Врач отметил, что пациента, как правило, отправляют на паллиативную терапию домой, если лечение неэффективно. Он также допустил, что, возможно, медики решили сделать перерыв в лечении Заворотнюк.

Напомним, ранее стало известно, что актрису, у которой якобы диагностирована четвертая стадия рака мозга, выписали из клиники.

Слухи о болезни актрисы появились после того, как она она перестала появляться на публике. По некоторым данным, этим летом Заворотнюк лечилась за рубежом, однако усилия иностранных специалистов не дали желанного эффекта.