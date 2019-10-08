Украинские националисты пожаловались на успехи российских СМИ

Ведущие киевские эксперты националистического толка обсудили последние внешнеполитические шаги команды Владимира Зеленского и пришли к выводу, что имидж Украины в глазах западных партнеров сегодня «фактически уничтожен». По мнению националистов, в ближайшее время «Киеву будет очень тяжело вновь заставить партнеров себя уважать». Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) передает из украинской столицы.

На круглом столе «Оценка ущерба для имиджа Украины» доктор политических наук, доцент киевского Института международных отношений Сергей Даниленко заявил о том, что Россия является главной угрозой для страны.

«В конфликте с РФ Украина вынуждена реагировать на угрозы безопасности в трех измерениях. Во-первых, это военный конфликт. Его предварительные итоги за последние пять лет — более 12 тысяч убитых, 1,6 млн внутренне перемещенных лиц и более миллиона беженцев в соседних странах, — напомнил он. — Второе измерение — экономическое. Из-за утраты частей Донецкой и Луганской областей украинская экономика ослабла, ее промышленность и производство быстро приходят в упадок. Третье измерение конфликта — это информационная составляющая, которая имеет огромное влияние на Украину. И на то, как сами жители воспринимают свою страну, и на ее имидж в Западной Европе. Этот имидж сегодня становится токсичным и не соответствует тому, что на самом деле происходит на Украине. Во многом причина этого — информационная активность России».

Эксперта поддержали остальные участники круглого стола. Они констатировали, что на информационном фронте Украина однозначно проигрывает РФ. Как следствие, Киев серьезно ослабил свои позиции в глазах западных политиков и обывателей.

«Проблема в том, что о многих важнейших для Украины вещах мы сегодня получаем информацию не из национальных, а из российских СМИ, — заявил популярный украинский телеведущий и блогер Андрей Карпов. — Россия вкладывает миллионы долларов в свою пропагандистскую машину. Достаточно привести в пример телеканал Russia Today, который вещает на 22 языках по всему миру. К сожалению, мы сегодня не можем эффективно противостоять этой пропаганде. Наше правительство вообще во многих случаях молчит, фактически ставя нас в положение оправдывающейся стороны. Терпеть это просто невозможно».

В пример он привел ситуацию с той же «формулой Штайнмайера», по которой Зеленский и его команда до сих пор не могут сказать украинцам ничего внятного. Одним из существенных провалов в информационной кампании Киева эксперты-«порохоботы» назвали недавний визит президента в Соединенные Штаты.

«Этот визит по всем параметрам был подготовлен из рук вон плохо, — констатировал политолог, директор киевского Института мировой политики Виктор Шлынчак. — Программа визита была рваной, он очень бедно освещался в СМИ, а большинство встреч главы государства в США были слабо подготовлены. Более того, в преддверии визита не было организовано ни одного интервью Зеленского ведущим западным изданиям, в которых он мог бы обозначить позиции Украины по ключевым вопросам внешней политики. И ни один из членов президентской команды позиции Киева также не обозначил! В результате что мы имеем? Многочисленные карикатуры в ведущих американских массмедиа, которые откровенно высмеивают Зеленского и Украину в целом. Мы имеем прозвище «Моника Зеленски», данное главе государства западными журналистами и т. д.».

В американских СМИ Украина пошла вразнос, констатировал политолог Виктор Таран. Начиная от аналитических изданий и заканчивая комедийными шоу — всюду смеются, обсасывают странную Украину, обсуждают руководство страны, которое просто подыгрывает Белому дому.

«Похожая история и в других мировых СМИ. Наша дипломатия даже не осознает: когда твоя страна в топе мировых новостей — это еще и возможность напомнить миру, что на Украине идет гражданская война. И Киев защищает не только себя, но и те ценности, на которых строятся все успешные западные демократии. Но все это теряется в медийном хайпе и слабой внешней политике государства».

Аналитик сокрушенно отметил: если раньше на Украине бытовало мнение, что «дно — это когда закон о постоянном особом статусе Донбасса будет вынесен на референдум», то теперь оказалось — это не дно.

«Похоже, этот закон власти на референдум не вынесут, — заявил он. — Его просто будут согласовывать с Россией напрямую. Глава комитета Рады по внешней политике от «Слуги народа» Богдан Яременко так и сказал: «Перед тем как внести в парламент этот закон, мы должны обязательно согласовать его с Россией, это должна быть согласованная позиция!».

Комментируя провальный визит Зеленского в США, киевские эксперты-националисты увидели в этом не только слабую работу президентской команды, но и халтуру со стороны посольства Украины в США. По их мнению, после такого визита руководство посольства нужно «менять в полном составе».

«Наше посольство откровенно деморализовано, его работа фактически пущена на самотек и не отвечает тем требованиям, которые сегодня к нему выдвигаются, — сообщил Шлынчак. — Фактически наши внешнеполитические шаги сегодня формируют другие страны — через формирование собственных смыслов своими СМИ. Мы действительно видим информационную картину мира глазами российских изданий. Информационная система РФ, к сожалению, сегодня четко выстроена и работает намного эффективнее, чем украинская. Как следствие, западная пресса в последние месяцы радикально смягчила свой тон по отношению к России. И разговоры о необходимости снять антироссийские санкции, введенные из-за Крыма и Донбасса, звучат сегодня на Западе все громче».

«Имидж Украины как «младшего несмышленого брата США» уже донесен до западного обывателя, укоренился в его сознании. Боюсь, исправить это будет не просто трудно, а практически невозможно! Тем более что никаких шагов для этого власть не предпринимает», — заявил Даниленко.

По мнению киевских экспертов, это означает, что Украине в ближайшем будущем будет все труднее доносить свою позицию до Запада. Страна с токсичным имиджем, не имеющая реальной самостоятельности на внешней арене, вряд ли может рассчитывать на то, что ее голос будет услышан и что ее предложения будут восприняты на Западе всерьез.

В отличие от Запада и России, на Украине сегодня фактически не работают связи между властью и экспертными центрами, анализирующими мировую конъюнктуру и шаги страны во внешней политике, констатировали политологи.

«Нам срочно нужно создавать собственные think tanks, которые могли бы корректировать и страховать команду президента в ближайшем будущем».

Наиболее резкую позицию высказал известный на Украине телеведущий канала «Прямой», записной «порохобот» Тарас Березовец.

«Сегодня Украина, как ни печально это признавать, стала для части американских политиков удобным рычагом давления на Трампа и его администрацию, и не более того, — признал Березовец. — Киев рискует разрывом отношений с обеими ведущими политическими партиями Америки. По сути, имидж Украины как свободолюбивой страны, противостоящей России, сегодня уничтожен. А мы стоим на пороге полного разрыва с нашим ключевым геополитическим союзником — Соединенными Штатами».

Киевские аналитики пришли к выводу: Киеву необходимо «срочно что-то делать» для исправления своего нынешнего токсичного имиджа на международной арене и выстраивания нового, позитивного «лица страны». Однако сделать это будет неимоверно сложно, считают они.