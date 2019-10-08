Медведев поторопил кабмин с решением вопроса о защите инвестиций

Москва, 8 октября. Обсуждение законопроекта о «защите и поощрении» инвестиций затянулось, пора принимать решения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Премьер-министр поторопил правительство страны с решением вопроса о защите инвестиций. По его словам законопроект должен быть внесен на заседании правительства 10 октября.

Медведев отметил, что обсуждение документа в кабмине несколько «затянулось».

«Это естественно, поскольку все хотят внести свою лепту и в то же время создать условия для регулирования такого рода отношений на продолжительное будущее, — добавил глава правительства России. — Конечно, нужно учесть и специфику отдельных отраслей, и необходимость определения общих правил, по которым будет осуществляться защита интересов инвесторов».

Премьер-министр призывал правительство «выходить на окончательное решение». Медведев обратил внимание, что этот законопроект нужен бизнесменам.

Накануне министерство экономического развития России предложило проиндексировать коэффициенты для расчета налогов для малого бизнеса на 4,9% со следующего года.