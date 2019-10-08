Мимино-транссексуал. Роман Носиков о «Газелях» для Грузии, мечтающей о Tesla

Мы измучены нашими взаимоотношениями с бывшими «младшими братьями» по Союзу: Украиной, Грузией и так далее. Наша политика в их отношении постоянно травматична — и политически, и культурно. Нам все время отдавливают дверью протянутые руки и увлажняют слюной повернутое в их сторону лицо.

Всякий раз мы не понимаем, почему. Каждый из этих случаев воспринимается нами как ужасное недоразумение, эксцесс, безумие. И возникает мысль, что, может быть, надо продолжить попытки. Хотя на самом деле, безумие — это ожидать иного результата от прежних действий.

Объясню на простых вещах — на них все гораздо виднее. К высокой политике перейдем позже, а пока давайте про деньги.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что скоро, возможно, в Тбилиси начнут производство микроавтобуса. Каладзе не указал, какой именно марки, но издание «Грузия онлайн» тут же опубликовало инсайд — речь идет о российской «Газели».

Что ж, «Газель» — неплохой выбор для небогатого человека, которому нужно ездить самому, возить пассажиров и грузы. Это недорогая рабочая лошадка с хорошим сочетанием цены и качества — поэтому она ценится и в провинциальной России, и на территории СНГ.

Это то что нужно, чтобы начать работать в небогатой стране среди небогатых людей и получать свою трудовую копейку, которая однажды превратится в рубль. Это то что нужно, чтобы в полностью деиндустриализованной стране начать восстанавливать культуру производства.

Это то что нужно для города, которому нужен недорогой общественный транспорт, не привередливый к дорогам.

В общем, все ведь хорошо, да?

Ну, с нашей точки зрения, может, оно и так. А вот с точки зрения тех, кто сейчас в Грузии определяет тренды, все несколько иначе. Процитирую реакцию грузинских пользователей Facebook на новость о «Газели» для Тбилиси (орфография сохранена).

«Газели, Карл! Пока другие страны инициируют строительство заводов Теслы, наше правительство радуется Газелям. А еще можно матрешки производить под грузинским брендом, гжель и хохлому... Каха Каладзе! Не стыдно?» «Даешь фабрику валенки. Так подставляется в открытую? Идиоту понятно что коррупция… боюсь предложить самовары и шапки ушанки. Ведь поверят и запустят…» «…Нам не нужен тут российский металлолом на дорогах. Нам нужны инвестиции из развитых стран, а не из коррумпированной страны оккупанта». «…Березки садить будем под аккомпанемент балалайки закутавшись в ватник и в валенках?!» «Весь цивилизованный мир переходит на электромобили а мы назад в будущее».

Комментариев другой тональности не было. Именно таким оказался настрой грузинских пользователей в ста процентах комментариев к новости.

Тут можно было бы о многом поинтересоваться у грузинских комментаторов.

Знают ли они, что Tesla — это уже много лет как убыточное предприятие? Что из команды Маска то и дело сбегают бухгалтеры и финдиректоры, а это многое говорит об объективности в отчетах?

Известно ли им о продажах автомобилей «ГАЗ»? И о том, что спрос на коммерческие автомобили этой марки стабилен на большом рынке СНГ?

И где та очередь из смиренно ломающих перед грузинами шапки глав западных автомобильных концернов, только и ждущих, чтобы их допустили на этот богатейший авторынок, к самым квалифицированным в мире рабочим?

Можно было бы все это спросить, но зачем? В ответ те ничего не произнесут, кроме оскорблений. Проблема-то как раз в том, что в их мироздании все совершенно не так, как в нашем.

В их понимании «Газель» — это не рабочая машина, которая приносит пользу ее владельцу и тем, кому он оказывает услуги, а унизительный хлам, к которому позорно прикасаться.

В их мире Tesla — это не многомиллиардное мошенничество, а настоящий хай-тек.

В их мире Грузия должна ориентироваться на электромобили. Это в стране, где до сих пор происходят регулярные перебои со светом, где зимой электричество приходится докупать у России, а попытки построить новые электростанции встречаются погромами.

И да, в своем мире они практически воочию наблюдают очередь из инвесторов, которые давно бы уже устроили в Грузии совсем другую жизнь, если бы… если бы… если бы не дураки в правительстве и… не Россия, которая коррумпирует дураков в правительстве и так удерживает Грузию в своих сетях, не пуская к новой прекрасной жизни.

Проще говоря, в своем нынешнем виде Грузия — это так и не понявшая своего места и роли провинция, полагающая, что удачно пристроила свою красоту на нужные коленки. Эдакий Мимино-транссексуал. И что теперь за чарующие песни и умение подносить вино из нее сделают настоящую столичную львицу.

Это как в сказке «Золушка» — но без печки, розовых кустов и побега в полночь. Потому что крестная не заколдовала мышей и тыкву, а выдала все настоящее и навсегда. Включая натовское оружие и форму, которые Золушка и опробовала в августе 2008 года. Впрочем, тот опыт столкновения с реальностью уже забывается…

Так или иначе, спрашивать нужно не их, а себя. И задавать себе совершенно другие вопросы. Если мы заинтересованы в ведении бизнеса в Грузии, то почему не формируем нужную нам информационную и культурную повестку? И даже если бы мы начали эту повестку там формировать — не получится ли так, что наши «формирователи» просто будут поддакивать тем мифам, который уже сложились в Грузии к настоящему моменту?

Второй вопрос тут — как бы не решающий. Просто в силу того, что наш медиакласс изолирован от реальной жизни страны не хуже Грузии, ни черта не видящей за Кавказским хребтом.