«Сильная Россия» поддержала требование оплатить работу МВД на незаконных акциях оппозиции

На охрану людей и предотвращение беспорядков во время незаконных митингов полиция тратит дополнительные средства, которые заранее не были запланированы в бюджете. Так объяснил в интервью Федеральному агентству новостей иски ГУ МВД Москвы к организаторам незаконных митингов 27 июля и 3 августа лидер движения «Сильная Россия» Антон Цветков.

Ранее стало известно о направлении полицией в суд исков с требованием к скандальному блогеру Алексею Навальному, Любови Соболь и сотруднику «Фонда борьбы с коррупцией» Георгию Албурову возместить ущерб от прошедших несанкционированных акций в размере 18 миллионов рублей.

Антон Цветков назвал поданные ГУ МВД Москвы иски в суд абсолютно логичным требованием, в основе которого лежат чисто экономические соображения.

«Надо понимать, что когда проходят официальные, законные, согласованные акции, то полиция обеспечивает общественную безопасность, понимая, что организаторы все делают законно. И это стандартные бюджетные расходы», — пояснил он.

Лидер «Сильной России» отметил, что расходы на обеспечение безопасности во время незаконных митингов более существенны и заранее не могут быть учтены при планировании бюджета.

«Когда акция не согласована, почему ее безопасность должны оплачивать налогоплательщики? Ведь полиция вынуждена привлекать дополнительные силы, средства, технику — все это делается для защиты общества от массовых беспорядков», — возмутился общественник.

По словам Антона Цветкова, наше общество заинтересовано в том, чтобы на улицах было, прежде всего, спокойно и безопасно.

«Потом этих денег может не хватить на заправку машины для патрулирования улиц или для каких-то других нужд, необходимых для обеспечения общественной безопасности. Просто потому, что кому-то вздумалось устроить массовые протесты, чтобы привлечь к себе внимание, игнорируя тот факт, что это создает проблемы и угрозу москвичам».

Логика подачи иска к оппозиционерам проста, понятна и абсолютно справедлива, убежден он.

Между тем это далеко не первый иск к организаторам незаконных митингов в Москве. Недавно суд взыскал со скандального блогера 3,4 миллиона рублей по иску ГБУ «Автомобильные дороги». Столичный ресторан «Армения» отсудил у Навального 241 тысячу рублей убытков, понесенных из-за незаконного митинга 27 июля. Компания «Флай Авто» потребовала у ФБК возместить 1 миллиард рублей за поврежденные во время нелегальных акций протеста машины Porsche и Lexus.

Напомним, поводом для организации незаконных митингов «оппозиции» стал правомерный отказ избирательных комиссий регистрировать сторонников Навального, не сумевших выполнить предусмотренные законом правила, в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму.