Эксперт назвал «прагматическим блефом» заявление Трампа о «невероятных вооружениях» США

Президент США Дональд Трамп сообщил о разработке «невероятных вооружений», в число которых входят подводные лодки нового типа. По словам американского лидера, Вашингтон может уже скоро продемонстрировать некоторые из новинок.

«Мы разрабатываем невероятные новые вооружения. У нас есть такие вооружения, которые никто даже не может себе представить. Какие-то из них мы покажем, а какие-то — нет», — сказал лидер США.

Заявление Трампа о разработке «невероятных вооружений» демонстрирует «прагматический блеф» американского лидера, который он использует уже не первый раз, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Трамп обратил внимание, что Соединенные Штаты сейчас развивают и обновляют ядерное оружие.

«Мы строим подводные лодки, о которых никто даже не может подумать. Надеюсь, нам никогда не придется их применять», — заявил он.

По словам Василия Дандыкина, заявления президента США о том, что в его стране есть «невероятные вооружения», показывают стремление Вашингтона постоянно что-то демонстрировать.

«Все то, что они могут показать, они показали. Это касается эсминца «Замволт», который не очень хорошо идет и имеет массу проблем. Их подводные лодки «Огайо» остались с 1980-х годов. У нас уже появляются подлодки четвертого поколения типа «Борей». Я не думаю, что у них настолько серьезное оружие. Мы с США идем вровень по вооружениям», — заявил Дандыкин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Однако правильно то, что Трамп вкладывает сотни миллиардов долларов в развитие вооружений, но суть его заявлений постоянно сводится к «прагматическому блефу», считает эксперт.

«Он блефует уже не первый раз. В этом плане у России нервы крепкие. Уже вырабатывается адекватный и недорогой ответ, чтобы не ввязаться в безумную гонку вооружений. Раз уж довелось нам жить в этой огромной коммунальной квартире под названием планета Земля, тогда нужно договариваться и решать все вопросы миром», — сообщил собеседник ФАН.

Дандыкин напомнил, что пару лет назад с докладом о новых вооружениях нашей страны выступал президент России Владимир Путин.

«Он не просто выступал, а показывал, что это за вооружения, что они из себя представляют, как летят. Путин все показал, а американцы сказали, что это мультяшные дела. На самом деле оказалось, что все это существует и уже в строю. Что-то тоже испытывается, но не всегда удачно», — сказал Дандыкин.

Ранее глава Белого дома сообщил, что США завершили модернизацию своих ядерных сил. Тогда он подчеркнул, что на вооружение принято новое секретное оборудование, сделавшее американскую армию мощнее, чем когда-либо.

Отметим, при Трампе была утверждена ядерная доктрина США, предусматривающая дальнейшую модернизацию ядерной триады Соединенных Штатов. Вашингтон не отрицал вероятности того, что первым применит оружие массового поражения в случае конфликта.