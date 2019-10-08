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Эксперт назвал прагматическим блефом заявление Трампа о «невероятных вооружениях» США

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Эксперт назвал «прагматическим блефом» заявление Трампа о «невероятных вооружениях» США

Президент США Дональд Трамп сообщил о разработке «невероятных вооружений», в число которых входят подводные лодки нового типа. По словам американского лидера, Вашингтон может уже скоро продемонстрировать некоторые из новинок.

«Мы разрабатываем невероятные новые вооружения. У нас есть такие вооружения, которые никто даже не может себе представить. Какие-то из них мы покажем, а какие-то — нет», — сказал лидер США.

Заявление Трампа о разработке «невероятных вооружений» демонстрирует «прагматический блеф» американского лидера, который он использует уже не первый раз, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Эксперт назвал «прагматическим блефом» заявление Трампа о «невероятных вооружениях» США

Трамп обратил внимание, что Соединенные Штаты сейчас развивают и обновляют ядерное оружие.

«Мы строим подводные лодки, о которых никто даже не может подумать. Надеюсь, нам никогда не придется их применять», — заявил он.

По словам Василия Дандыкина, заявления президента США о том, что в его стране есть «невероятные вооружения», показывают стремление Вашингтона постоянно что-то демонстрировать.

«Все то, что они могут показать, они показали. Это касается эсминца «Замволт», который не очень хорошо идет и имеет массу проблем. Их подводные лодки «Огайо» остались с 1980-х годов. У нас уже появляются подлодки четвертого поколения типа «Борей». Я не думаю, что у них настолько серьезное оружие. Мы с США идем вровень по вооружениям», — заявил Дандыкин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Эксперт назвал «прагматическим блефом» заявление Трампа о «невероятных вооружениях» США

Однако правильно то, что Трамп вкладывает сотни миллиардов долларов в развитие вооружений, но суть его заявлений постоянно сводится к «прагматическому блефу», считает эксперт.

«Он блефует уже не первый раз. В этом плане у России нервы крепкие. Уже вырабатывается адекватный и недорогой ответ, чтобы не ввязаться в безумную гонку вооружений. Раз уж довелось нам жить в этой огромной коммунальной квартире под названием планета Земля, тогда нужно договариваться и решать все вопросы миром», — сообщил собеседник ФАН.

Дандыкин напомнил, что пару лет назад с докладом о новых вооружениях нашей страны выступал президент России Владимир Путин.

«Он не просто выступал, а показывал, что это за вооружения, что они из себя представляют, как летят. Путин все показал, а американцы сказали, что это мультяшные дела. На самом деле оказалось, что все это существует и уже в строю. Что-то тоже испытывается, но не всегда удачно», — сказал Дандыкин.

Ранее глава Белого дома сообщил, что США завершили модернизацию своих ядерных сил. Тогда он подчеркнул, что на вооружение принято новое секретное оборудование, сделавшее американскую армию мощнее, чем когда-либо.

Отметим, при Трампе была утверждена ядерная доктрина США, предусматривающая дальнейшую модернизацию ядерной триады Соединенных Штатов. Вашингтон не отрицал вероятности того, что первым применит оружие массового поражения в случае конфликта.

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