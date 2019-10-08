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Опера «Моцарт и Сальери» будет представлена на сцене петербургской Анненкирхе

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Опера «Моцарт и Сальери» будет представлена на сцене петербургской АнненкирхеСанкт-Петербург, 8 октября. Жители и гости Петербурга смогут увидеть оперу Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери», которая будет поставлена на сцене загадочной петербургской Анненкирхе.

Опера «Моцарт и Сальери» будет представлена на сцене петербургской Анненкирхе

19 октября в стенах некогда сгоревшей Анненкирхе состоятся сразу два концерта в 17.00 и 19.00 мск. В постановке легендарной оперы, которая была создана по мотивам трагедии Александра Сергеевича Пушкина «Моцарт и Сальери», примут участие солисты, хор и симфонический оркестр Молодежного оперного театра под управлением дирижера Игоря Новицкого.

Театральная постановка пройдет в антураже лютеранской церкви святой Анны с использованием художественного света и больших проекций живых картин, благодаря чему зрители смогут полностью погрузиться в атмосферу происходящего, став свидетелями конфликта двух музыкальных гениев.

Опера «Моцарт и Сальери» будет представлена на сцене петербургской Анненкирхе

Сюжет оперы посвящен легенде об отравлении композитора Вольфганга Амадея Моцарта «завистником» Антонио Сальери. Достоверных фактов, подтверждающих эту легенду, нет и по сей день, однако именно эта версия гибели легендарного композитора получила наибольшее распространение.

Режиссером-постановщиком оперного спектакля выступила Анастасия Авдонина. Песочную анимацию представят художник Дарья Котюх и видеорежиссер Дмитрий Ермолин.

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