Песков не видел поздравлений Путину от Трампа и Зеленского

Москва, 8 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не видел посланий лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского с поздравлениями с днем рождения Владимиру Путину, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«До конца дня (7 октября.— Прим. ФАН) я не видел среди поступивших посланий каких-либо посланий от Трампа и Зеленского», — сказал Песков.

При этом представитель Кремля не исключил, что поздравительные телеграммы могут поступить позже.

7 октября Путину исполнилось 67 лет. Уже в первой половине дня он успел провести десять телефонных разговоров с лидерами других стран. Причем он не только принимал поздравления, но и решал рабочие вопросы.

Днем ранее он вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу побывал в сибирской тайге, собирал грибы и наслаждался пейзажами. Ранее Федеральное агентство новостей рассказало, как Владимир Путин отмечал свои предыдущие дни рождения.