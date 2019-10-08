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Путин назвал межкультурный и межрелигиозный диалог гордостью РФ

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Путин назвал межкультурный и межрелигиозный диалог гордостью РФ

Москва, 8 октября. Президент РФ Владимир Путин назвал исторический опыт межкультурного и межрелигиозного взаимодействия гордостью и достоянием России. Об этом глава государства заявил в приветствии участникам Всероссийского форума национального единства.

Путин отметил, что в России на протяжении столетий в мире и согласии живут представители разных народов.

«Отношения добрососедства и взаимоуважения, исторический опыт межкультурного и межрелигиозного взаимодействия — наша гордость и общее достояние, которое мы должны беречь и передать будущим поколениям», — подчеркнул президент РФ в телеграмме.

Глава государства назвал символичным то, что форум проводится в столице Югры. Путин отметил, что Ханты-Мансийский автономный округ является одним из ведущих центров отечественного топливно-энергетического комплекса. Для освоения месторождений сюда приехали тысячи людей из разных регионов РФ, Югра стала гостеприимным домом для представителей 124 национальностей. Путин выразил уверенность, что форум пройдет успешно, а его решения будут востребованы в реализации государственной национальной политики.

Во вторник Путин наградил американского астронавта Ника Хейга орденом Мужества за высокий профессионализм и выдержку, проявленные в ходе аварийного полета на ракете «Союз-ФГ».

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