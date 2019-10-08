Курды обратятся к России, если США выведут войска с турецкой границы

Дамаск, 8 октября. Курды, проживающие на севере Сирии, заявили о своем возможном дальнейшем плане в случае вывода властями США войск из приграничной с Турцией зоны.

Сирийские курды сообщили, что в случае отказа США в помощи они намерены вступить в диалог с представителями власти других стран, сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя курдских властей на севере Сирии.

По словам собеседника издания, сирийские курды «могут начать переговоры с Дамаском и Москвой, если Соединенные Штаты полностью выведут свои войска из приграничной с Турцией зоны».

В настоящее время формирования сирийских курдов располагаются в северных районах. Представителям «Сил демократической Сирии» также оказывается иностранная поддержка, в том числе и со стороны США.

Дональд Трамп в телефонном разговоре с Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, а также находиться поблизости. Также в релизе Белого дома Штаты сообщили, что отныне Турция ответственна за всех боевиков ИГ1 (организация запрещена на территории РФ. — Прим.ФАН), взятых в плен за последние два года.

Глава Турции Эрдоган сообщил, что решение о турецкой операции на севере Сирии может быть принято в ближайшие дни. Основная цель операции — очистка приграничной с Турцией территории от сирийских курдов, а также создание там зоны безопасности для беженцев.

Ранее глава МИД Ирана предостерег Турцию от военной операции в Сирии, заявив о ее материальном и гуманитарном ущербе для страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.