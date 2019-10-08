Потерявший популярность Навальный ищет спонсоров в Польше

Москва, 8 октября. Скандальный блогер Алексей Навальный приехал на Форум Бориса Немцова, который пройдет в Варшаве 8-10 октября. Судя по участникам мероприятия, псевдооппозиционер на фоне своей угасающей популярности настроен на поиск новых спонсоров.

Фонд Бориса Немцова, учрежденный в Германии, ежегодно проводит форум за пределами России. В совет фонда входят олигарх Михаил Ходорковский, журналист Владимир Кара-Мурза-младший, американский дипломат Майкл Макфол, известные своей антироссийской активностью.

В этом году на форуме будут присутствовать замминистра иностранных дел Польши Мацея Ланга, замглавы миссии Великобритании в Польше Джейсон Райнберг, представители Свободной демократической партии Германии Катарина Шрайнер и Бернд Шлемер. Из России на форум приедут, кроме Навального, ведущий программы видеоблога «Навальный Live» Владимир Милов и один из организаторов незаконных митингов в Москве Юлия Галямина. Модератором форума будет дочь Немцова Жанна, которая работает журналистом в телерадиокомпании Deutsche Welle.

Политологи отметили, что форумы Немцова стали отличной для «оппозиционеров» площадкой для поиска западных спонсоров. Армен Гаспарян считает, что это «идеальная схема для бесконтрольного финансирования».

Скандальный «оппозиционер» старается не пропускать подобного рода мероприятия, поскольку от числа либеральных «тусовок» и завязанных на них знакомств зависят его доходы. Не секрет, что Навальный стал известен после учебы в Йельском университете; западные кураторы помогли блогеру раскрутиться, чтобы через него расшатывать обстановку в России.

Журналистка Леся Рябцева в интервью НТВ возмутилась, почему никто ни разу не делал расследование об источниках дохода Навального.

«Почему ни у кого не появилось желания разобраться, как простой адвокат смог открыть огромный «Фонд борьбы с коррупцией»? Ведь Навальный умудряется как-то содержать очень большую команду сторонников. У него откуда-то есть деньги, чтобы покупать для своего фонда замечательных политологов. Более того, на Алексея работают специалисты из США, которые помогают ему проводить расследования и делать по ним материалы», — сказала Рябцева.

Кроме западных заказчиков, услугами Навального активно пользуются и российские олигархи, мечтающие избавиться от конкурентов. Среди них Михаил Фридман и Герман Хан, убежденные либералы, тесно связанные с Западом, отметил Nation News.

Подтверждение работы блогера на иностранные государства появилось, когда журналисты обратили внимание на связь поступлений биткоинов и активности блогера. Единовременные крупные вложения, которые совершались перед или после выхода «расследований» или митингов, не оставляют сомнений, что деньги стали не пожертвованием, а лишь платой за работу.

Не вызывает сомнений, что у Навального большие надежды на форум Немцова. В последнее время репутация блогера оказалась испорченной, да и митинги стали непопулярными. Не исключено, что новые связи и спонсоры окажутся в свете событий в жизни Навального весьма нужными.