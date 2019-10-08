Стал известен новый покупатель Су-57

Москва, 8 октября. Число потенциальных покупателей российского истребителя пятого поколения Су-57 стремительно растет: о своем желании приобрести Су-57 заявила Мьянма.

В 2025 году ВКС РФ должны получить 70 истребителей Су-57. Уникальными характеристиками российского истребителя уже заинтересовались Алжир, Вьетнам, Индия, Китай и Турция, а ранее список потенциальных покупателей пополнился еще и Мьянмой.

На данный момент основу авиации Мьянмы составляют российские легкие истребители МиГ-29. Страна намерена также приобрести и тяжелые истребители. В прошлом году Мьянма закупила шесть российских Су-30СМ. Однако самолеты поколения 4+ уже недостаточны на фоне модернизации соседних с Мьянмой стран. Наиболее перспективными выглядят Су-57, истребители пятого поколения способны заполнить этот пробел.

Су-57 способен поражать морские цели на расстоянии свыше 4,7 тысячи километров с помощью гиперзвуковой ракеты Х-47М2 «Кинжал». Кроме того, Су-57 оснащен гиперзвуковыми ракетами Р-37М для воздушного боя. Еще одной отличительной чертой является использование ракеты класса «воздух-воздух» Х-77.

Ранее эксперт The National Interest сравнил истребители Су-35 и Су-57. Специалист уверен, что российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ Су-35 может посостязаться по эффективности с самолетом Су-57. Кроме того, The National Interest признал, что Су-57 превосходит многих своих иностранных «коллег» как по маневренности, так и по вооружению.