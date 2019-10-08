Москва, 8 октября. Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» выпустит на рынок новый «каблучок» Lada Van летом 2020 года. Об этом сообщил источник, приближенный к заводу.

Название новой модели происходит от английского слова «van» (автофургон). С точки зрения дизайна «каблучок» станет переработанной версией Renault Dokker, а передняя часть автомобиля будет напоминать Lada Vesta. Машину планируют оснастить как российскими двигателями, так и силовыми агрегатами Nissan — пропорция составит приблизительно 50/50 от всего количества выпущенных автомобилей. Предполагается, что сборку Lada Van будут осуществлять на первой нитке главного конвейера.

Заявка на заключение специального инвестиционного контракта (СПИК), касающегося производства Lada Van, была подана «АвтоВАЗом» в конце ноября 2018 года. Изначально предполагалась, что модель появится на рынке ближе к 2022 году, однако источник «Лада.Онлайн» назвал более ранние сроки.

Информация о технических характеристиках, а также ценах на Lada Van пока не поступала. Отметим, что у «АвтоВАЗа» уже есть модель из того же сегмента — Lada Largus. Стоимость этих автомобилей в минимальной комплектации стартует от 597,9 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» отзывает почти четыре тысячи машин Lada Granta. Отзывная кампания была объявлена из-за проблем с тормозной системой этих автомобилей.