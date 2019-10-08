В России снизят возраст для получения права на негосударственную пенсию

Госдума приняла в первом чтении проект о получении права на негосударственную пенсию женщинами в возрасте 55 лет и мужчинами в возрасте 60 лет. Авторами инициативы выступила группа депутатов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«С 1 января 2019 года вступил в силу федеральный закон, которым предусматривалось поэтапное увеличение возраста, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости — 65 и 60 лет мужчины и женщины соответственно. Эти изменения также влекут одновременное увеличение возраста [с которого появляется право] на негосударственную пенсию», — напомнил один из авторов проекта Дмитрий Скриванов.

Таким образом, в связи с принятием закона у лиц, выходящих на негосударственную пенсию по договорам, заключенным после 1 января 2019 года, право на получение негосударственной пенсии возникает после 60 и 65 лет, уточнил член комитета Госдумы по финансовому рынку.

«Возрастные ограничения, которые существуют в государственном пенсионном обеспечении, не могут быть критерием для инвестиции человека в свою жизнь», — уверен парламентарий.

В беседе с корреспондентом ФАН свою позицию о законопроекте озвучил депутат Евгений Шулепов.

«Законопроект достаточно справедливый, потому что это негосударственное накопление россиян, это их личные деньги», — заявил он.

Женщины 55 лет и мужчины 60 лет имеют право распоряжаться своими пенсионными накоплениями, отметил член фракции «Единой России».