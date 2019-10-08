Москва, 8 октября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что доля нового оружия и техники в Вооруженных силах России вырастет до 68% по итогам года. Об этом он сообщил на селекторном совещании. Шойгу рассказал, что к концу года доля нового оружия в армии РФ вырастет до 68%.

По словам главы внешнеполитического ведомства, к концу 2019 года доля современного вооружения в армии России составит 68%. По мнению Шойгу, это позволит России и впредь гарантированно решать задачи по предназначению.

Министерство обороны России выделило на эти цели 1,5 триллиона рублей. Из них более 70% было направлено на серийные закупки техники и вооружения. Шойгу добавил, что в настоящее время войска получили более 2,3 тысячи единиц новой и модернизированной техники.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что доля нового оружия и техники в ВМФ РФ превысила 62%. Лидер РФ отметил, что «наш долг — преумножить могущество Военно-морского флота России: надводных и подводных сил, морской авиации, береговых войск и морской пехоты».

Путин заявил, что РФ большое внимание уделяет вопросам укрепления флота, а уровень современных образцов вооружений и военной техники на флоте превысил 62%.

«Надо двигаться дальше, работать без перебоев, в полной мере использовать передовые наработки наших ученых, инженеров, конструкторов», — заметил российский лидер.

Президент РФ выразил благодарность всем, кто работает в Оборонно-промышленном комплексе. Как пишет «Газета.ru», в июне первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России.