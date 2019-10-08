В Германии выступили за «нормандский формат» без США

Москва, 8 октября. «Нормандский формат» должен остаться в прежнем составе — без присоединения США, заявил член комитета по международным делам бундестага ФРГ Родерих Кизеветтер.

В Германии прокомментировали идею присоединения Вашингтона к «нормандскому формату», в рамках которого проводится работа по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Я думаю, что это европейский формат, он и должен остаться европейским», — приводит слова Кизеветтера РИА Новости.

При этом в бундестаге отметили, что «новый украинский президент продвинулся» в урегулировании гражданской войны в стране. Он выразил мнение, что Россия должна активнее взаимодействовать с Киевом, помогать решить мирным путем конфликт в Донбассе.

«Мы ожидаем, что обе стороны будут придерживаться соглашения «нормандского формата» так же, как и минского процесса», — заключил Кизеветтер.

Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что Москва не возражает против предложения по расширению «нормандского формата» за счет США и Великобритании, однако в российском ведомстве подчеркнули, что Париж и Берлин тоже должны быть с этим шагом согласны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва заинтересована в проведении нового саммита «нормандской четверки» на высшем уровне, передает «Газета.ru».