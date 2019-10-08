Пока Турция собирается формировать «зону безопасности» на севере Сирии, свободную от курдских группировок, союзные ей сирийские боевики, которые тоже примут участие в операции Анкары, намерены посредством данного наступления «восстановить территориальное единство САР». Во что на самом деле превратится данный регион республики после вторжения турок и их наемников? Об этом – в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Салим Идрис, так называемый «министр обороны» от самопровозглашенного «временного правительства» Сирии, в действительности сформированного и состоящего из исламистов, заявил турецкой газете Anadolu о готовности отрядов «Национальной армии» присоединиться к наступлению Анкары против Демократических сил Сирии (SDF).

Напомним, данная незаконная вооруженная группировка, которую боевики называют «регулярными войсками» своего так называемого правительства, представляет собой коалицию различных бригад «Сирийской свободной армии» (ССА) и других протурецких формирований, действующих в Идлибе и Африне. Представители данных банд заявили об объединении на прошлой неделе. Причем, в очередной альянс боевиков вошли как отряды ССА, заявляющие о своей «умеренности», так и наиболее отъявленные джихадисты из группировок «Джейш аль-Ислам» и «Файлак ар-Рахман». Так, подконтрольные боевикам медиа распространили фото Салима Идриса вместе с главарем «Джейш аль-Ислам» Иссамом Буэдани, намекая на то, что джихадисты присоединятся к операции против курдов.

Теперь Идрис уверяет, якобы участие данных группировок в предстоящей турецкой операции является их «долгом перед сирийским народом и друзьями». Идрис подчеркнул, что цель «Национальной армии» в этом наступлении состоит в изгнании курдских боевиков из-за Евфрата, которые хотят расчленить САР и дестабилизировать регион.

Однако неужели он рассчитывает, что с приходом туда турецких войск и боевиков ССА, прикрывшихся новым названием, Сирия вновь станет единой? В действительности это произойдет лишь тогда, когда данные территории вернутся в ведение официального Дамаска. Что касается турок и их наемников, то в Африне они прекрасно показали, что на самом деле являются не освободителями, а такими же захватчиками, как и бойцы SDF.

Поэтому переход приграничных земель на севере страны под их управление, безусловно, не сделает тяжелую жизнь местного населения лучше, убежден член экспертного совета «Офицеры России», доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев. Об этом он сказал в комментарии для ФАН.

«Ни о каком мире и единстве в этом регионе ни сейчас, ни в перспективе турецкой оккупации и речи не идет. Понятно, что под видом острой необходимости борьбы с курдами Анкара, конечно, хочет отхватить себе новые территории и установить там свой контроль. Я думаю, у них есть договоренности с США, заключенные в кулуарах, по поводу раздела Сирии. Видимо, Вашингтон уступил туркам и отрезал им часть «своих» территорий за Евфратом в обмен на другие бонусы. Но для местных сирийцев турецкие солдаты и их союзники-боевики, которые уже «проявили себя» в других районах страны, конечно, станут очередными оккупантами – после террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) и бойцов SDF», – подчеркнул наш собеседник.

Турция тоже, безусловно, имеет свои интересы в САР, помимо решения курдского вопроса, и они, как и у американцев, тоже достаточно корыстны, узконаправленны и совершенно никак не отвечают запросам сирийского населения. Поэтому турки вместе с наемниками придут туда совсем не в рамках освободительной кампании, а по соглашению с Соединенными Штатами о разделе зон влияния.

«США, кстати, слишком легко ушли в сторону, и у них есть свой резон: они уступили Анкаре этот участок, так как главная цель американцев в регионе, как бы то ни было, – это дестабилизация обстановки. А такой исход, конечно, только больше обострит курдско-турецкие отношения, Вашингтон вновь столкнул своих фактически союзников. Я уже давно говорил, что когда-нибудь наступит время, когда бойцы SDF поймут, что они всего лишь инструмент в руках Штатов. Надеюсь, осознают хотя бы в этот раз. Но сложность здесь в том, что «белых и пушистых» в этой ситуации нет. Каждый – и США, и турки, и курды, и ССА – действуют против ключевых принципов целостности и независимости САР», – резюмировал Александр Перенджиев.

1 Организация запрещена на территории РФ.