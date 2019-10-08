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Боевики ССА и джихадисты вместе с Турцией начнут операцию против курдов в Сирии

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Боевики заявили, что помогут Турции «восстановить единство Сирии» в битве с курдами

Пока Турция собирается формировать «зону безопасности» на севере Сирии, свободную от курдских группировок, союзные ей сирийские боевики, которые тоже примут участие в операции Анкары, намерены посредством данного наступления «восстановить территориальное единство САР». Во что на самом деле превратится данный регион республики после вторжения турок и их наемников? Об этом – в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Салим Идрис, так называемый «министр обороны» от самопровозглашенного «временного правительства» Сирии, в действительности сформированного и состоящего из исламистов, заявил турецкой газете Anadolu о готовности отрядов «Национальной армии» присоединиться к наступлению Анкары против Демократических сил Сирии (SDF).

Карта военных действий в Сирии

Напомним, данная незаконная вооруженная группировка, которую боевики называют «регулярными войсками» своего так называемого правительства, представляет собой коалицию различных бригад «Сирийской свободной армии» (ССА) и других протурецких формирований, действующих в Идлибе и Африне. Представители данных банд заявили об объединении на прошлой неделе. Причем, в очередной альянс боевиков вошли как отряды ССА, заявляющие о своей «умеренности», так и наиболее отъявленные джихадисты из группировок «Джейш аль-Ислам» и «Файлак ар-Рахман». Так, подконтрольные боевикам медиа распространили фото Салима Идриса вместе с главарем «Джейш аль-Ислам» Иссамом Буэдани, намекая на то, что джихадисты присоединятся к операции против курдов.

Теперь Идрис уверяет, якобы участие данных группировок в предстоящей турецкой операции является их «долгом перед сирийским народом и друзьями». Идрис подчеркнул, что цель «Национальной армии» в этом наступлении состоит в изгнании курдских боевиков из-за Евфрата, которые хотят расчленить САР и дестабилизировать регион.  

Однако неужели он рассчитывает, что с приходом туда турецких войск и боевиков ССА, прикрывшихся новым названием, Сирия вновь станет единой? В действительности это произойдет лишь тогда, когда данные территории вернутся в ведение официального Дамаска. Что касается турок и их наемников, то в Африне они прекрасно показали, что на самом деле являются не освободителями, а такими же захватчиками, как и бойцы SDF.

Протурецкие боевики

Поэтому переход приграничных земель на севере страны под их управление, безусловно, не сделает тяжелую жизнь местного населения лучше, убежден член экспертного совета «Офицеры России», доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев. Об этом он сказал в комментарии для ФАН.

«Ни о каком мире и единстве в этом регионе ни сейчас, ни в перспективе турецкой оккупации и речи не идет. Понятно, что под видом острой необходимости борьбы с курдами Анкара, конечно, хочет отхватить себе новые территории и установить там свой контроль. Я думаю, у них есть договоренности с США, заключенные в кулуарах, по поводу раздела Сирии. Видимо, Вашингтон уступил туркам и отрезал им часть «своих» территорий за Евфратом в обмен на другие бонусы. Но для местных сирийцев турецкие солдаты и их союзники-боевики, которые уже «проявили себя» в других районах страны, конечно, станут очередными оккупантами – после террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) и бойцов SDF», – подчеркнул наш собеседник.

SDF

Турция тоже, безусловно, имеет свои интересы в САР, помимо решения курдского вопроса, и они, как и у американцев, тоже достаточно корыстны, узконаправленны и совершенно никак не отвечают запросам сирийского населения. Поэтому турки вместе с наемниками придут туда совсем не в рамках освободительной кампании, а по соглашению с Соединенными Штатами о разделе зон влияния.

«США, кстати, слишком легко ушли в сторону, и у них есть свой резон: они уступили Анкаре этот участок, так как главная цель американцев в регионе, как бы то ни было, – это дестабилизация обстановки. А такой исход, конечно, только больше обострит курдско-турецкие отношения, Вашингтон вновь столкнул своих фактически союзников. Я уже давно говорил, что когда-нибудь наступит время, когда бойцы SDF поймут, что они всего лишь инструмент в руках Штатов. Надеюсь, осознают хотя бы в этот раз. Но сложность здесь в том, что «белых и пушистых» в этой ситуации нет. Каждый – и США, и турки, и курды, и ССА – действуют против ключевых принципов целостности и независимости САР», – резюмировал Александр Перенджиев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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