Праздник Иоанн Богослов: история и традиции, что можно и нельзя делать 9 октября

Память любимого ученика Иисуса Христа — апостола и евангелиста Иоанна Богослова — православные христиане чтят 9 октября. С этим днем связаны народные традиции, предписания и запреты.

История праздника

Иоанн Богослов — один из двенадцати апостолов, единственный из учеников Христа, умерший своей смертью. Иоанн был рядом с Иисусом во время Тайной вечери, следовал за учителем в Гефсиманском саду, этот апостол также был свидетелем Преображения Господня на горе Фавор.

Во времена гонителя христиан римского императора Нерона Иоанна приговорили к смерти, но ни яд, ни опускание в кипящий котел не причинили апостолу никакого вреда. Тогда евангелиста сослали на остров Патмос, где тот написал свое главное произведение, известное как Откровение Иоанна («Апокалипсис»). В народе Иоанна почитали как покровителя иконописцев и художников, а также странников. Иоанна также называют апостолом любви, поскольку этот евангелист был любимым учеником Иисуса.

На иконах Иоанна изображают с орлом, символизирующим высокий полет богословской мысли.

Что можно и нельзя делать 9 октября

Согласно народной традиции, этот день нужно провести в согласии с ближними, в любви и тишине. На Иоанна Богослова принято поминать умерших близких и устраивать обильные поминальные трапезы. Поскольку Иоанн — это апостол любви, в этот день молятся также о тех, за кого в другие дни не принято возносить молитвы: об умерших насильственной смертью, утонувших, повешенных, погибших на войне, а также о мертворожденных детях.

На 9 октября, согласно народной традиции, действовали некоторые запреты.

Так, было запрещено использовать режущие и колючие предметы, например, резать овощи — считалось, что при нарушении этого запрета весь собранный урожай сгниет в закромах.

В этот праздник запрещено было работать, особенно во вторую половину дня. Считалось, что работающие на Иоанна Богослова навлекают на односельчан ненастье.

Согласно народной традиции, на Ивана Богослова запрещено употреблять в пищу лук и чеснок, иначе зимой человека могут настигнуть разные беды.

Отметим, в это время большинство сельскохозяйственных работ уже были закончены, сельские жители начинали подготовку к зиме, поэтому короткий отдых не влиял на благосостояние сельчан.

Напомним, 11 сентября православные поминали Иоанна Крестителя, 21 сентября отмечали Рождество Богородицы, а 27 сентября — праздник Воздвижения Креста Господня.