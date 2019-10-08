Россия взяла на себя инициативу по борьбе с терроризмом в Африке из-за бездействия ООН

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая в понедельник, 7 октября, на заседании Совета Безопасности ООН, заявил, что Россия готова оказывать содействие странам Африки в укреплении антикризисного потенциала путем подготовки миротворцев и представителей правоохранительных органов африканских государств в российских учебных заведениях.

По его словам, Москва рассчитывает, что первый в истории саммит Россия — Африка будет способствовать стабилизации ситуации на континенте, поскольку станет катализатором взаимодействия России с африканскими странами. Он также напомнил, что еще при создании Совета Безопасности и ООН перед организациями была поставлена задача по предотвращению конфликтов в Африке.

«Почему эта задача должным образом не выполняется? Возможно, дело в политической воле или же в ее отсутствии. Между тем предупреждение вооруженных конфликтов, в особенности на Африканском континенте, имеет важнейшее значение в процессе обеспечения глобальной стабильности», — подчеркнул Небензя.

Председатель правления компании «Африканская деловая инициатива» Наталья Цейзер в разговоре с Федеральным агентством новостей отметила, что в Африке действительно наблюдаются очаги турбулентности и проблемы с безопасностью.

«Российская Федерация работает со всем международным сообществом по повестке безопасности как на африканском континенте, так и на Ближнем Востоке, противодействуя терроризму и различным бандформированиям. Миротворческая деятельность, а также оказание помощи по разрешению подобного рода напряженности, это, безусловно, повестка России в рамках ООН и работы в Совете Безопасности», - заявила Цейзер.

Аналитик считает, что уже на данном этапе можно заметить стабилизацию обстановки в некоторых африканских государствах. Ярким примером тому является ситуация в Судане, где военные и гражданское общество пытаются договориться о выработке единой позиции по правительству. Также она отметила улучшение ситуации с безопасностью в Центральноафриканской Республике при содействии России.

«Если сравнить ситуацию в ЦАР с тем, что было полгода или два месяца назад, то сейчас заметна определенная стабильность в африканском государстве. Я думаю, что в обозримом будущем, в том числе и благодаря мерам, предпринимаемым самой страной, должна произойти полная нормализация обстановки. Россия всегда придерживается нейтралитета и невмешательства в суверенитет любого государства. Поэтому мы надеемся, что африканские страны путем собственных решений придут к тому, чтобы максимально стабилизировать и урегулировать обстановку в своих государствах», — подчеркнула Наталья Цейзер.

По мнению Натальи Цейзер, саммит Россия — Африка является историческим событием для сотрудничества России и африканского континента, поскольку это даст возможность наладить тесные экономические и другие связи с Африкой:

«Во время саммита будет обсуждаться много вопросов, включая и безопасность, и взаимодействие в гуманитарной сфере. Естественно, ключевое взаимодействие будет по экономическим вопросам. Форум послужит прочной основной для возвращения России в Африку для взаимодействия в многостороннем формате с континентом, что будет только приветствоваться со стороны наших африканских партнеров».

Председатель правления компании «Африканская деловая инициатива» также прокомментировала слова Василия Небензи о том, что Совет Безопасности и ООН не выполняют задачи по урегулированию конфликтов в Африке.