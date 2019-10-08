НАК сообщил о предотвращении 15 терактов на Северном Кавказе

Москва, 8 октября. С начала года на Северном Кавказе предотвратили 15 актов терроризма, заявили глава Национального антитеррористического комитета, глава ФСБ РФ Александр Бортников на заседании НАК в Пятигорске.

По его данным, в Северо-Кавказском федеральном округе спецслужбы ликвидировали 30 ячеек террористов. Участники этих ячеек готовили террористические атаки в местах массового пребывания людей, на религиозных объектах, а также планировали нападения на правоохранителей.

Бортников подчеркнул, что меры, предпринимаемые НАК, позволили резко сократить число преступлений террористической направленности на Северном Кавказе. Так, если в 2017 году их было 15, а в 2018 — шесть, то с начала 2019 года — только два.

