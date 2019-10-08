Дзюба поднял настроение затравленному в школе мальчику

Москва, 8 октября. Школьник из Красноярска, которого затравили в учебном заведении за прическу, посетил тренировку сборной России по футболу. Нападающий смог развеселить мальчика на поле.

Мальчик пришел на тренировку вместе со своей матерью. Ребенок познакомился с именитыми российскими футболистами, а также посмеялся над шуткой Артема Дзюбы.

Дзюба встретился с мальчиком с прической Ибры pic.twitter.com/tIQWB0o13Q — Павел Гуревич (@pavelgurevich13) October 7, 2019

«Было здорово посмотреть все воочию. Прохор стеснялся, он парень скромный. Дзюба молодец, развеселил ребенка, предложил побить кого-то из команды», — рассказала мама школьника в интервью телеканалу «360».

Семья из Красноярска пробыла на тренировке весь день, несмотря на холодную погоду. Мальчика позвали на трехдневную тренировку на базе футбольного клуба «Локомотив» среди сверстников.

«Сегодня у нас тренировка в зале, завтра пойдем на матч. А так организаторы нас просто предупреждают, во сколько нам быть готовыми и куда мы отправимся», — отметила мама школьника.

Красноярский школьник сделал себе прическу man bun, как у своего кумира — шведского нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» футболиста Златана Ибрагимовича. В результате мальчика затравили педагоги учебного заведения. После того, как в СМИ распространилась информация об инциденте, ученик с прической «под Ибрагимовича» стал персоной нон грата в сибирской школе.