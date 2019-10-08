В России появится перечень взаимозаменяемых лекарств

Госдума приняла в первом чтении проект о взаимозаменяемых лекарственных препаратах. Автором инициативы выступило правительство, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как пояснил замминистра здравоохранения России Дмитрий Костенников, кроме цели совершенствования порядка взаимозаменяемости лекарственных препаратов, проект также направлен на урегулирование ряда вопросов, в числе которых уточнение понятийного аппарата, полномочий правительства по установлению порядка взаимозаменяемости препаратов, а также установление особенностей взаимозаменяемости отдельных групп лекарственных препаратов.

«В частности, предлагаемые критерии позволят сформировать перечень взаимозаменяемых лекарственных препаратов путем объединения лекарственных препаратов в группы в рамках одного международного непатентованного наименования с учетом эквивалентности лекарственных форм и дозировок», — рассказал Костенников.

По его словам, при принятии такого закона существенно увеличится количество препаратов с установленной взаимозаменяемостью, что приведет к улучшению конкурентной среды в сфере закупок, снижению издержек в системе здравоохранения на приобретение препаратов и «повышению охвата граждан лекарственной терапией».

Кроме того, законопроектом уточняются положения по формированию отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в том числе по вопросу учета налога на добавленную стоимость, уточнил Костенников.

В беседе с корреспондентом ФАН об инициативе рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.

«Это будет базовый, фундаментальный закон для будущего здравоохранения. Один из тех, которые фактически формируют лекарственную безопасность в Российской Федерации, — заявил он. — Мы уточняем понятие «взаимозаменяемые лекарственные препараты». Для нас это принципиально важно, в том числе для государственных закупок, чтобы по одним правилам играли все — в регионах, федерации, муниципалитетах».

Он также обратил внимание, что перечень соответствующих препаратов будет размещен в открытом доступе и будет полезен как для врачей, так и для пациентов.

«Но самое главное: в будущем, когда будут появляться какие-то лекарства, их взаимозаменяемость будет устанавливаться по определенным правилам», — отметил депутат.

Петров рассказал, что документ в том числе «упорядочит правила игры производителей».