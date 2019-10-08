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Российская драма «Дылда» вошла в число претендентов на «Оскар»

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Российская драма «Дылда» вошла в число претендентов на «Оскар»Вашингтон, 8 октября. Российская кинолента «Дылда» вошла в число претендентов на премию американской киноакадемии «Оскар».

Российская военная драма «Дылда» режиссера Кантемира Балагова вошла в лонг-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм». Фильм «Дылда» рассказывает о фронтовых подругах, которые возвращаются в послевоенный Ленинград и пытаются начать новую жизнь.

«93 страны предоставили свои фильмы на рассмотрение для участия в борьбе в номинации «Лучший иностранный художественный фильм», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте киноакадемии.

Короткий список претендентов, в который войдут 10 кинокартин будет объявлен 16 декабря, передает «Культуромания». В нынешнем году в число претендентов на премию «Оскар» вошли фильмы, которые были созданы в Гане, Нигерии и Узбекистане. Ранее данная номинация называлась «Лучший фильм на иностранном языке», однако с 2019 года получила новое название. Победители будут объявлены 9 февраля 2019 года на 92-й церемонии вручения награды в Лос-Анджелесе.

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Источник: «Культуромания»
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