ФНС выявила высокий уровень «серых» зарплат в РФ

Москва, 8 октября. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ выявила высокий уровень «теневых» зарплат в стране, что требует дополнительного внимания со стороны властей, об этом сообщила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.

По словам представителя ФНС, данные Росстата и ФНС России выявили существенное различие между расходами и доходами граждан даже при условии закредитованности населения. Так, в Татарстане превышение расходов над доходами составило 44,8% или 458 миллиардов рублей в 2017 году, отметила Бондарчук.

В ФНС добавили, что в большинстве регионов РФ работают программы экономического развития региона, планы повышения доходов региональных бюджетов, комиссии по легализации налоговой базы по НДФЛ. Тем не менее «обеление» экономики идет медленными темпами, подчеркнула представитель ведомства.

В ведомстве отметили, что на предприятиях, особенно на малых и средних, уровень официальной зарплаты ниже МРОТ или даже прожиточного минимума, сообщает телеканал «360». Существенная часть доходов граждан находится в «серой» зоне, это значит, что она не способствует развитию экономики. В ФНС отметили, что перед властями стоит задача переломить этот негативный тренд, пишут «Известия».