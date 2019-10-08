Ученые подсказали, как сохранить здоровье при сидячем образе жизни

Москва, 8 октября. Вред сидячего образа жизни доказан многочисленными исследованиями медиков. Ученые придумали, как люди, работающие в офисе, могут сохранить здоровье.

Бытует мнение, что если заниматься два раза в неделю спортом, то сидячий образ жизни пять дней в неделю не сказывается на здоровье. Как пишет Planet Today, это миф. По мнению экспертов, даже ежедневные занятия спортом не спасут людей, которые проводят большое количество времени на стуле.

Специалисты провели исследование, участниками которого стали 128 тысяч человек. В результате ученые пришли к шокирующему выводу: сидячий образ жизни увеличивает риск ранней смерти на 19%. В положении «сидя» нарушается работа практически всех органов и систем в организме, что приводит к многочисленным заболеваниям. К последствиям такого образа жизни относятся: застой лимфы и крови, рост плохого холестерина, «прыгающее» давление, лишний вес.

Эксперты отметили, что проблема должна решаться непосредственно в офисе. Ученые пришли к выводу, что при выполнении сидячей работы людям следует больше «ерзать». Частая смена позы будет способствовать улучшению кровообращения и работе всех органов.

Ученые советуют отвечать на телефонные звонки в положении «стоя». Перекусывать лучше не за рабочим столом, а полезно прогуляться до ближайшего кафе. Офисным работникам необходимо проложить путь на работу таким образом, чтобы хотя бы 500 метров им приходилось преодолевать пешком. Еще одним полезным занятием на рабочем месте специалисты назвали уборку, так как она разминает руки и спину, а также радует глаз и психику порядком.

Ранее ученые из Гарвардского университета в США пришли к выводу, что потребление людьми сырых овощей пагубно сказывается на кишечнике, пишет «Газета.ru».