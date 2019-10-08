Бывший главный тренер сборной России оценил шансы команды против Шотландии

Москва, 8 октября. Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев в разговоре с Федеральным агентством новостей поделился мнением о предстоящем матче национальной команды со сборной Шотландии.

«До первой встречи с Шотландией был стереотип, который заключался в том, что британцы играют с большим количеством единоборств, что с ними очень сложно играть в такой футбол. Но в прошлый раз они разочаровали: было видно, что они играют нервозно, неуверенно. В них не было видно характерного для британцев футбольного нахальства. Наша команда выглядела очень убедительно», — рассказал специалист.

По его мнению, тяжело предположить, сложится ли второй матч в аналогичном ключе.

«Нельзя точно сказать, был ли это случай. В футболе возможно всякое. Но то, что мы превосходили соперника настолько, говорит о том, что меня не удивит, если и во второй игре будет схожая картина. Точно могу сказать, что сейчас наша команда имеет лицо, четко очерченные игровые контуры. Мы уже не уступаем с точки зрения психологи и действуем от себя. (Главному тренеры сборной России Станиславу Черчесову. — Прим. ФАН) Черчесову удалось воплотить в жизнь свои идеи. Мне нравится характер нашей сборной», — отметил тренер.

Матч Россия — Шотландия состоится 10 октября на московских «Лужниках». Встреча начнется в 21:45 по местному времени.