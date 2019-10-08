СМИ сообщили подробности о выписке Заворотнюк из больницы

Москва, 8 октября. Анастасия Заворотнюк лечилась в частном медцентре в Москве под вымышленными именем и датой рождения, поэтому сотрудники учреждения не могли предоставить информацию о ее выписке, ведь они даже не подозревали, что «прекрасная няня» была их пациенткой.

Об этом заявил источник KP.RU. По его словам, актриса сейчас действительно находится дома. Из больницы ее отпустили еще в субботу.

«Ее должны были выписать вчера, в понедельник, но решили, что лучше на выходных, чтобы привлекать как можно меньше внимания», — уточнил он.

В клинике сообщили, что пациентки по фамилии Заворотнюк, рожденной 3 апреля 1971 года, у них не было и нет, а также попросили уточнить данные у родственников. Однако близкие новую информацию о состоянии актрисы по-прежнему скрывают. Пиар-директор звезды Марина Потапова была как всегда лаконична, поблагодарила журналистов за вопрос и повесила трубку.

«Вы же понимаете, что это (выписка из больницы. — Прим. ФАН) вовсе не означает хороших новостей», — заметил один из друзей Заворотнюк.

Информацию о том, что актрису в тяжелом состоянии выписали из больницы, распространил сегодня Telegram-канал Mash. По данным авторов канала, она продолжит лечиться в другом медучреждении. Данные о диагнозе актрисы по-прежнему не подтверждены официально. СМИ сообщали, что артистка борется с раком мозга и уже перенесла несколько серьезных операций. Близкие актрисы отказываются общаться с прессой, а концертный директор Стас Христов призвал прекратить спекуляции вокруг здоровья «прекрасной няни».

Накануне нейрохирург Павел Шнякин оценил шансы женщины на выздоровление. Эксперт заявил, что победить глиобластому в настоящее время невозможно.Такая опухоль развивается крайне стремительно. Как отмечает портал «Ридус», от аналогичного диагноза в 2015 году скончалась певица Жанна Фриске. Ее отец призвал семью Заворотнюк как можно больше быть с ней. По его словам, даже если Анастасия находится без сознания, она все равно почувствует, что не одна, что близкие ее любят, что они рядом.