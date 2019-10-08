Глава ДНР прибыл в Абхазию на инаугурацию президента

Донецк, 8 октября. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прибыл с визитом в Абхазию на церемонию инаугурации президента Рауля Хаджимбы.

Для Пушилина эта поездка в Абхазию является первой в качестве главы государства.

«Глава ДНР Денис Пушилин прибыл сегодня с визитом в Абхазию. Он примет участие в инаугурации избранного на второй срок президента Республики Рауля Хаджимбы», — цитирует ТАСС премьер-министра государства Валерий Бганба.

Церемония вступления в должность на второй срок президента Абхазии пройдет в Сухуме 9 октября. Инаугурация состоится в Большом зале заседаний Кабинета министров.

Кроме главы ДНР на торжественной церемонии почетными гостями станут депутаты Государственной Думы, представители Республик Северная Осетия-Алания, Южная Осетия и Кабардино-Балкария. Инаугурация будет проходить около полутора часов: вначале Хаджимба даст присягу на Конституции, а после ему передадут печати, штандарт президента и прочие атрибуты президентской власти.

Выборы главы Абхазии прошли в два тура – 25 августа и 8 сентября. Девять кандидатов боролись за должность президента. По данным Центризбиркома действующий президент Рауль Хаджимба во втором туре выборов набрал 47,39% голосов избирателей, а его ближайший соперник Алхас Квициния – 46,17%.