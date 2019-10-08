Москва, 8 октября. Россия в любом случае не может зависеть от иностранных технологий при создании вооружений, независимо от того, снимут санкции или нет, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом он рассказал на селекторном совещании.

Шойгу заявил, что Россия продолжит создавать независимую систему вооружения. По его словам, ограничительные меры влиять на это не должны.

Ранее американское издание The National Interest назвало три военные сферы, в которых Россия превосходит США.

Как признаются американские военные эксперты, Вооруженные силы РФ превосходят США в области создания сдерживающей «защитной сферы» — с помощью дальнобойных ракетных систем, в общевойсковом бою, а также в кибервойнах. Отставание американцев прослеживается особенно в Центральной и Восточной Европе. При этом, продолжают эксперты, Россия может ответить на вызовы Соединенных Штатов в любом регионе земного шара.

Ну и самое главное: несмотря на то, что расходы Москвы на военные нужды меньше, чем на эти цели тратит Вашингтон, Россия гораздо грамотнее проводит модернизацию своих ВС, нежели США.