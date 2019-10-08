Сирия, 8 октября. Турецкие ВВС уничтожили склад с оружием курдов в Хасаке. «Нусра»*** арестовала имама мечети в городе Аль-Атариб на западе Алеппо. Командующий SDF**** Мазлум Абди заявил о возможности партнерства с властями САР для борьбы с силами Турции, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали позиции боевиков на северо-востоке Латакии; нанесли ответные удары по укрепрайонам исламистов в северной части Хамы.

«Тахрир Аш-Шам»: арестовала имама мечети в городе Аль-Атариб на западе Алеппо.

Курды: переоборудуют жилые дома городе Тель-Абьяд на севере Ракки в свои опорные пункты; рассматривают партнерство с сирийскими властями для защиты от Турции; лишились склада с оружием в результате боевых вылетов турецких ВВС в Хасаке.

ВС Турции: заявили о завершении всех подготовительных мероприятий в рамках операции «Источник мира».

Провинция Латакия

Twitter-канал (AleppoAMC) сообщает о том, что в северной части региона возобновились боевые вылеты сирийских ВВС. Вертолеты авиации САР нанесли удары по военным объектам исламистов в районе города Кабана, который находится поблизости от границы с Хамой. Как известно, данные территории находятся в оккупации бандформирований «Тахрир Аш-Шам» и «Исламская партия Туркестана» (деятельность запрещена в РФ), члены которых регулярно провоцируют стычки с правительственными войсками на линии соприкосновения сил сторон. Так, несколько часов назад радикалы ударили по поселению Нур-Шатха, подконтрольному Сирийской арабской армии (САА).

Провинция Алеппо

Стало известно, что в городе Аль-Атариб на западе Алеппо был арестован имам одной из местных мечетей по имени Абдул Кадер Абиан. Он был задержан боевиками террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1, по неизвестным причинам. Согласно информации новостного портала Masar Press Agency, жители населенного пункта осудили действия исламистов и потребовали немедленного освобождения арестанта.

Тем временем боевики «Сирийской национальной армии», о создании которой было объявлено 4 октября, выдвинулись в направлении пограничного блокпоста «Хур» для дальнейшей переброски отрядов в зону боевых действий, которые в скором времени развернутся на границе. Об этом сообщает Twitter-канал (Step_Agency).

Провинция Ракка

В рамках подготовки к наступлению вооруженных сил Турции курдские радикалы переоборудуют жилые дома в городе Тель-Абьяд, из которых бежали мирные жители, в свои опорные пункты, передает на своей странице в сети Telegram военный источник (NovostiDamask). Отмечается, что ряд гражданских лиц, отказавшихся покинуть свои жилища в районах Аль-Масакин, Ас-Сухани, Аль-Арман и Аль-Мунбатх, были выселены.

Минобороны Турции заявило о том, все подготовительные мероприятия для начала операции были успешно завершены. Напомним, несколько часов назад уже поступали сообщения об артподготовке и боевых вылетах турецкой авиации на северо-востоке САР. Так называемое министерство обороны «Временного правительства Сирии» тем временем выпустило бюллетень с призывом к «Демократическим силам Сирии» (SDF) сложить оружие и распустить группировку.

Провинция Хама

После недавнего обстрела боевиками районов, подконтрольных Сирийской арабской армии (САА), правительственные войска были вынуждены нанести ответные удары. Как передает Twitter-канал (baladinetwork), артиллерия САА атаковала фортификационные сооружения джихадистов на подступах к городам Тель-Васит и Аль-Мансура. В то же время боевики ведут огонь по населенным пунктам Аль-Хувейз, Аль-Джейд и Ар-Расыф, сообщает информационный портал Step News Agency. Сведения о потерях сторон в живой силе или военной технике в настоящий момент уточняются.

Провинция Хасака

После заявления Турции о готовности приступить к наступлению и отвода войск США, курдские СМИ опубликовали сообщение о возможности сотрудничества с сирийским правительством. Командующий «Демократическими силами Сирии» (SDF) Мазлум Абди заявил о том, что курды рассматривают партнерство с президентом САР Башаром Асадом с целью совместной борьбы с турецкими войсками.

Между тем, согласно данным Twitter-канала (eha_news), курдские источники заявили о том, что боевые вылеты турецких ВВС привели к уничтожению склада с оружием, в котором находилось большое количество ракет. Напомним, самолеты ВВС Турции ударили по расположениям SDF в районе города Аль-Маликия, а также у пограничного перехода «Семалка», через который осуществлялась доставка военной техники силами США.

1 Организация запрещена на территории РФ.