Эксперт призвала не паниковать из-за возможного исчезновения крафтового пива

Москва, 8 октября. Крафтовое пиво останется на российском рынке в 2021 году, заверила председатель правления Национального союза производителей пива и напитков Елена Цветкова.

По словам специалиста, в новом регламенте Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции, который начнет действовать с 2021 года, предусмотрены три термина: «пиво», «пиво специальное» и «пивной напиток».

«Технический регламент, который вступает в силу с 2021 года, вводит вот эти три категории, так что все крафтовые сорта найдут себе подходящую, — отметила Цветкова в беседе с Nation News. — Крафтовое пиво — не какой-то экстраординарный напиток. Понятно, что все его сорта, конечно, отличаются добавками и хмелем. Так что не нужно волноваться, все останется. Вообще удивительно, как можно так паниковать на ровном месте».

В конце прошлого года Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял технический регламент о безопасности алкогольной продукции, напомнил Infox.ru. В новом документе вводятся определения для различных видов пива, при этом определение «крафтового пива» не значится в регламенте, отметил «ФедералПресс».