Политолог оценил серьезность угроз США разрушить экономику Турции из-за Сирии

Ни Турции, ни США не вернуть утраченного влияния в Сирии; в регионе прочно обосновалась Россия. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов.

Уничтожить экономику Турции

Турция не будет менять собственную политику под давлением внешних угроз. Об этом заявил турецкий вице-президент Фуат Октай на фоне заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, пригрозившего уничтожить экономику Турции.

Ранее в своем Twitter Трамп пригрозил «разрушить экономику Турции», если Анкара «перейдет границы» дозволенного. По его мнению, Турция, Европа и другие страны должны приглядывать за захваченными бойцами «Исламского государства»1 (организации запрещена на России) и их семьями.

«Наше послание международному сообществу четкое: Турция не та страна, которая действует под влиянием угроз. Мы сами определим свой путь и сами перережем пуповину, когда сочтем нужным. Мы никогда не позволим создать террористический коридор у наших границ, чего бы нам это ни стоило. Наша позиция останется неизменной для обеспечения спокойствия наших границ и будущего сирийских братьев, как и в отношении территориальной целостности Сирии и ее политического единства», — заявил Октай, выступая в Анкаре.

Он напомнил, что 370 тысяч беженцев из Сирии уже вернулись домой в районы на северо-западе САР, где Турция провела операции «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь». Октай подчеркнул, что сейчас пришло время создать зоны безопасности на востоке от Евфрата.

Вернуть утраченное влияние

Как отметил Андрей Иванов, в ситуации противостояния Турции и США по поводу обстановки в Сирии не правы все стороны. Известно, что США очень долгое время заигрывала с радикальными боевиками. То же самое делала и Турция. Анкара и Вашингтон пытались ловить рыбку в мутной воде, не считаясь ни с рисками, ни тем более с интересами сирийского народа. Однако победила в регионе тактика России, которая последовательно поддерживала законное правительство во главе с Башаром Асадом и уничтожала террористов самыми эффективными методами.

«После того, как наметился существенный перелом в конфликте, все остальные были просто вынуждены уйти из Сирии. Сейчас же мы видим, что Турция и США пытаются вернуть утраченное влияние в регионе. И всплывают старые противоречия. Турция хочет провести операцию против сирийских курдов, а для американцев вроде неприлично бросать своих старых союзников. И понятное дело, что обе стороны апеллируют к угрозе со стороны ИГ1, хотя цели ставятся совершенно иные», — пояснил Андрей Иванов.

Эксперт заметил, что по факту Турция утратила возможности реализовывать какие-то проекты в Сирии, хотя раньше планов было громадье. И одновременно США уже не могут изменить ход вещей. Мы видим столкновение интересов двух государств в ситуации, когда ни одно из них не способно существенно влиять на ситуацию.

«В этом плане конфликт между США и Турцией во многом вымышленный. Но он позволяет заретушировать то, что неприятно одинаково как для Анкары, так и для Вашингтона. Это то обстоятельство, что в регионе прочно обосновалась Россия, и именно она во многом определяет судьбу региона. В выигрыше еще и Иран — давний враг Америки и конкурент Турции в регионе. Поэтому я не думаю, что угрозы Трампа приведут к чему-то реальному. Ведь, подчеркну, спор идет вокруг иллюзорных вещей — вокруг утраченного влияния в регионе, которое не вернуть ни Турции, ни США», — заключил Андрей Иванов.

Весь мир увидел, что если ослушаться Соединенные Штаты, как это сделала Турция в вопросе приобретения С-400, ничего страшного не произойдет. Анкара подала пример другим странам внутри блока НАТО.

1 Организация запрещена на территории РФ.