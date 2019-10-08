Миро сравнила выписку Заворотнюк с «воскрешением» Алибасова

Москва, 8 октября. Скандальный блогер Лена Миро прокомментировала информацию о выписке актрисы Анастасии Заворотнюк из больницы.

Как сообщали СМИ, у Заворотнюк диагностировали рак мозга, актриса проходила лечение в клинике «Европейский медицинский центр» в Москве. Однако во вторник стало известно, что врачебные мероприятия в стационаре завершены, а обслуживание актрисы по ОМС закрыто. Как сообщил Telegram-канал Mash, Заворотнюк выписали несколько дней назад, при этом артистка все еще находится в тяжелом состоянии.

Миро призналась, что испытывает симпатию к Заворотнюк и хочет, чтобы с актрисой было все хорошо.

«И даже если вся эта история болезни окажется похожей на «отравление» Алибасова, то пусть лучше так — я так считаю», — написала Миро.

При этом блогер отметила, что шум вокруг Заворотнюк пошел на спад в последние дни. Однако кто-то решил вновь подлить масла в огонь и сообщил о смерти актрисы. На утро информацию опровергли.

Кроме того, Миро обратила внимание, что еще пару недель назад СМИ писали о полиорганной недостаточности у Заворотнюк, в этом состоянии внутренние органы перестают работать. После этого появляется информация о смерти актрисы, а еще через пару дней ее выписывают из больницы.

«Серьезно? Так бывает? Отказали органы, а теперь выписывают? Такого не было еще в истории медицины», — удивилась блогер.

Миро заподозрила, что болезнь Заворотнюк может быть похожа на «воскрешение» Бари Алибасова.

«Что происходит? Неужели через неделю мы увидим у Малахова Заворотнюк, как увидели чудом воскресшего Алибасова, бегло бредившего с ожогом пищевода второй степени?» — написала Заворотнюк.

По данным средств массовой информации, звезда сериала «Моя прекрасная няня» перенесла несколько серьезных операций. Семья актрисы не дает никаких официальных комментариев по поводу ее болезни. Более того, концертный директор артистки Стас Христов от лица родных Заворотнюк попросил прекратить спекуляции вокруг ее здоровья.