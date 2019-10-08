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Назначен новый директор ФСИН

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Назначен новый директор ФСИН

Москва, 8 октября. Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) стал Александр Калашников. Об этом говорится на сайте ведомства.

Калашников окончил академию ФСБ. Он был начальником управления ФСБ Республики Коми, а также возглавлял ФСБ Красноярского края. Кроме того, служил в контрразведке.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности главы ФСИН Геннадия Корниенко 3 октября. Зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева сообщила, что он ушел в отставку «по достижении предельного возраста». Решение об отставке Корниенко было принято в понедельник, 30 сентября, когда главе ведомства исполнилось 65 лет.

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