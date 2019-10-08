Давление НАТО мешает Европе вести независимую экономическую политику, считает Еремеев

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков посетил 15-ю конференцию европейских регионов и городов в Зальцбурге, в том числе принял участие в панельной дискуссии по Украине. По итогам общения с европейскими политическими деятелями сенатор сделал вывод, что те устали от санкций, которые мешают им проводить эффективную экономическую политику.

Заявление Алексея Пушкова не стало большой новостью — оно лишь подтвердило то, что уже неоднократно говорилось лидерами нашей страны, включая президента Владимира Путина, считает доктор экономических наук, кандидат политических наук, профессор и ректор Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина Станислав Еремеев. Россия является частью европейского мира, европейской экономики, и санкции, призванные навредить России, также ущемляют национальные интересы стран Европы. Европейские компании теряют свои рынки в России, что в условиях глобального рынка понижает конкурентоспособность европейских экономик. Поэтому естественно, что трезвомыслящие политики в Европейском союзе (а уж тем более бизнес-сообщество) все чаще говорят об отмене санкций, заявил эксперт Федеральному агентству новостей.

«Для меня становится очевидно, что использование политических инструментов, коими несомненно являются санкции, в условиях глобальной экономики означает лишь стремление ослабить конкурентов, запретив им выходы на те или иные рынки. Понимание это у стран Европы есть, но проблема в другом — отстаивание собственного суверенитета даже в этом вопросе для них во многом означает выход из объятий евроатлантического союза (НАТО — прим. Федерального агентства новостей). Так что здесь мы с вами видим противоречие между реальными национальными интересами этих стран и политикой, которую они вынуждены вести под давлением извне», — прокомментировал текущую ситуацию Еремеев.

Жизнь показывает, что те или иные здравомыслящие политические деятели Европы, озабоченные судьбой своих собственных стран, понимают всю недальновидность политики санкций в отношении России, добавил эксперт. Экспортозамещения не произошло. В условиях мировой экономической конъюнктуры есть механизмы разделения труда, международной кооперации — и Россия в этом плане не только важный рынок сбыта продукции, но и партнер в товарных и технологических цепочках некоторых производителей. Особенно это касается энергоносителей, без которых экономика многих стран не может динамично развиваться.